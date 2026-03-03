El momento de Etta Eyong hace saltar las alarmas en el Levante

El delantero del conjunto de Luis Castro lleva sin marcar con el equipo granota desde el pasado 26 de octubre. Además, el camerunés lleva cuatro suplencias consecutivas en LaLiga EA Sports, confirmando su mal momento de forma actualmente

El Levante continúa atravesando una mala racha en LaLiga EA Sports, pese a la victoria que logró el equipo de Luis Castro el pasado viernes frente al Alavés. Uno de los motivos de esta situación es el momento de Etta Eyong, que lleva sin ver puerta con el conjunto granota desde el pasado 26 de octubre, en el empate ante el Mallorca en Son Moix de la jornada 10. Además, el camerunés ha cosechado cuatro suplencias consecutivas en los últimos partidos, donde el técnico portugués ha optado por la opción de Kareem Tunde o Paco Cortés en la parcela ofensiva.

Luis Castro, firme en su decisión con Etta Eyong

Por su parte, Luis Castro, en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Alavés del pasado viernes, habló de esta manera del partido de Etta Eyong, logrando una asistencia en los 12 minutos que disputó: "Ha estado muy bien, ha entrado en el partido en un momento que pensábamos que era importante, es el que hace la asistencia del segundo gol de Espi. Es muy bueno para nosotros que tenemos un dolor de cabeza, un dolor de cabeza porque hay más de uno bien, pero Etta Eyong ha estado muy bien, ha entrado muy bien, ha presionado muy bien. Ahora es verdad que queremos la mejor versión de Etta Eyong, eso es verdad, pero yo pienso que tienes un jugador hoy que hace tres goles en los últimos partidos con muy pocos minutos y tiene veinte años (Carlos Espí). Yo me voy a centrar en eso". Con la del encuentro ante el conjunto de Coudet, ya son cuatro suplencias consecutivas que ha cosechado el camerunés, confirmando su mal momento de forma y la confianza del técnico portugués, que está apostando por otros jugadores de la plantilla.

Además, Etta Eyong ha logrado tan solo cinco goles esta temporada con el Levante, además del que consiguió con el Villarreal antes de recalar en las filas del equipo granota. En este sentido, su último en LaLiga fue el pasado 26 de octubre frente al Mallorca. Por otro lado, el delantero pudo ver puerta en el primer partido de la Copa África con Camerún, el 24 de diciembre, siendo éste el último tanto oficial que ha anotado el jugador de 22 años. Por ello, parte de las aspiraciones para que el conjunto de Luis Castro se quede en Primera División pasan por sus botas, con doce partidos por delante que dictarán sentencia.

Seis 'finales' en el Ciutat de Valencia para el Levante de Luis Castro

El Levante disputará seis encuentros en el Ciutat de Valencia de aquí a final de temporada. Seis 'finales' para los de Luis Castro, que así analizó el triunfo frente a los de Coudet en rueda de prensa, dónde están por ver los minutos que tiene Etta Eyong. La primera prueba será contra el Girona este sábado, en un choque que dará comienzo a las 16:15. Tras las buenas sensaciones que dejó ante el Alavés, el camerunés podría volver a la titularidad, algo que no tiene desde el pasado ocho de febrero, en el partido en San Mamés ante el Athletic Club. Tras ello, el equipo granota recibirá en casa al Oviedo, Getafe, Sevilla, Osasuna y Mallorca, con el que despedirá la temporada en su estadio, antes de cerrar la temporada en La Cartuja ante el Betis.