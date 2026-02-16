Etta Eyong, de revelación a incógnita en el Levante: una larga racha sin marcar con su futuro en el aire

Etta Eyong ha pasado de ser la gran irrupción del Levante UD en el inicio de LaLiga a convertirse en uno de los nombres propios de la crisis ofensiva del conjunto granota. El delantero africano suma 11 encuentros consecutivos sin ver puerta y ha perdido protagonismo en el esquema del equipo, en plena pelea por evitar el descenso

La temporada del Levante UD está marcada por la irregularidad y por una caída de rendimiento que ha afectado directamente a su referencia ofensiva. El caso de Etta Eyong simboliza ese cambio de tendencia. Lo que comenzó como una irrupción fulgurante en las primeras jornadas de LaLiga se ha transformado en una sequía prolongada que coincide con el peor momento colectivo del equipo.

El delantero llegó el pasado verano como una apuesta estratégica de futuro. Su perfil físico, su capacidad para atacar espacios y su contundencia en el área encajaban con la idea de juego que pretendía consolidar el cuerpo técnico. La adaptación fue inmediata. En las diez primeras jornadas firmó seis goles, números propios de un atacante consolidado en la categoría.

Un impacto inicial que disparó expectativas

El arranque de Eyong fue uno de los focos más atractivos del campeonato. Su promedio anotador le colocó entre los delanteros más determinantes del primer tramo de Liga. En ese periodo, el Levante encontró en él una vía constante de desahogo ofensivo y una amenaza real en transiciones.

Su rendimiento no solo elevó el techo competitivo del equipo, sino que también activó el radar de varios clubes europeos de mayor presupuesto. Desde las oficinas del Ciutat de València se interpretaba como una inversión de alta rentabilidad: crecimiento deportivo inmediato y posible plusvalía futura.

Sin embargo, el fútbol es dinámico y las tendencias cambian con rapidez. La producción ofensiva del equipo comenzó a resentirse y, paralelamente, el delantero dejó de encontrar situaciones claras de remate. Los rivales ajustaron mecanismos defensivos, cerraron líneas de pase y limitaron su influencia en el último tercio.

La sequía y pérdida de protagonismo

Actualmente, Eyong acumula once partidos consecutivos sin marcar. La racha no solo afecta a su estadística individual, sino que ha modificado su rol dentro del grupo. De titular indiscutido ha pasado a sumar minutos intermitentes, como ocurrió en el reciente derbi ante el Valencia, donde apenas disputó 21 minutos.

El descenso en su participación responde tanto a decisiones técnicas como al contexto competitivo. El Levante necesita soluciones inmediatas en ataque y el cuerpo técnico ha optado por alternar perfiles, buscando fórmulas que reactiven la producción ofensiva. La consecuencia directa es una competencia interna más intensa y un protagonismo más reducido para el delantero africano.

Más allá de la estadística goleadora, también ha descendido su incidencia en el juego asociativo. En el primer tramo de campeonato participaba activamente en la presión alta y en las descargas para segunda línea. Ahora, su intervención en campo rival es menos constante y el equipo pierde profundidad cuando no logra conectar con él en ventaja.

Contexto clasificatorio y escenario de mercado

La situación del Levante en la tabla añade presión al escenario. El equipo se encuentra inmerso en la lucha por evitar el descenso y cada jornada adquiere un valor determinante. En este contexto, la falta de gol se convierte en un problema estructural, no solo individual.

Si el equipo no logra revertir la dinámica, el mercado de verano podría redefinir por completo el futuro de Eyong. Hace apenas unos meses su salida se contemplaba como una operación millonaria. Hoy, su valoración depende de recuperar sensaciones y demostrar que el arranque no fue un episodio puntual.

Desde una perspectiva deportiva, el club necesita que vuelva a ser diferencial en el área. Desde una óptica económica, reactivar su cotización es fundamental en un escenario donde la planificación futura puede verse condicionada por la categoría en la que compita el próximo curso.

La temporada aún ofrece margen para cambiar la narrativa. Pero el tiempo juega en contra y el calendario no concede treguas, menos aún tras derrotas sensibles como la sufrida frente al Valencia. El rendimiento de Eyong y la capacidad del Levante para sostener la categoría están más conectados de lo que parecía al inicio del campeonato.