Tárrega da una lección de valencianismo: "﻿Hay que saber en qué campo estamos celebrando, en la ciudad en la que estamos y en la situación en la que está el otro equipo"

El central y canterano del Valencia también pidió disculpas al eterno rival por la celebración de su compañero, dejando claro que se dejó llevar por "la euforia del momento"

La victoria del Valencia en el derbi ante el Levante ha dedo mucho que hablar por la polémica celebración de Cömert tras el partido que desembocó en tángana pero más tarde, tanto el propio futbolista suizo como algunos de sus compañeros pidieron perdón al club granota y uno de ellos fue César Tárrega. "Hay que pedir perdón porque tocaba hacer la celebración y mostramos todo el respeto al Levante y pedimos disculpas. Hemos ido a celebrar con nuestra afición y cierto gesto no ha sentado bien, como es lógico", reconoció el central.

"Hay que saber donde estamos celebrando y saber también en qué campo estamos celebrando, en la ciudad en la que estamos y en la situación en la que está el otro equipo. Él mismo (Cömert) ha dicho que se arrepiente, que sabe que no lo ha hecho bien, pero le ha llevado la euforia del momento y desde aquí pedir perdón", añadía el futbolista che, que también valoró otras cuestiones del partido.

Una victoria muy importante

"Muy felices por ello. Lo hemos celebrado de una manera muy efusiva. Teníamos ganas de sacar esa rabia de conseguir los tres puntos y, sobre todo, fuera de casa. Muy contentos. Sabíamos de cómo se viven estos partidos".

Otro triunfo fuera de casa

"Durante LaLiga se nos estaba resistiendo, llegó contra el Getafe CF y el equipo ha dado un paso fuera de casa. Sabemos de la importancia de sumar tanto en casa como a domicilio. El equipo ha hecho un partido muy completo y ha demostrado ambición".

La portería a cero, fundamental

"Lo que te da mantener la portería a cero es tener un punto asegurado y si luego tienes eficacia logras la victoria. Muy contento por el trabajo de todos".

Ahora el Villarreal

"Hay que seguir en esta dinámica, seguir compitiendo como lo estamos haciendo y sabiendo del rival que tenemos enfrente. Vamos a pelearlo".

Una estadística que se repite dos años después

Con la victoria por 0-2 ante el Levante, el Valencia sumó su tercera salida de la temporada sin recibir un gol, lo que supone el mejor registro del club de las últimas cuatro campañas, cuando todavía le restan siete compromisos de visitante por jugar.

Antes, el Valencia había mantenido su portería a cero esta temporada en los campos del Getafe (0-1) y del Alavés (0-0) mientras que la campaña pasada tan solo consiguió acabar un partido como visitante sin recibir gol, el que disputó en el campo del Leganés (0-0); lo mismo le sucedió en la temporada 2022-2023, pero entonces se impuso al Elche (0-2).

El registro actual iguala el que consiguió en la campaña 2023-2024 cuando no concedió goles en las salidas a los campos del Rayo (0-1), Granada (0-1) y Osasuna (0-1).