Ramazani toma el testigo de Diego López y Danjuma en el Valencia

El Valencia encuentra en Ramazani un futbolista clave para sumar de tres en tres ante las bajas de Danjuma y Diego López

El Valencia fue el gran vencedor del derbi valenciano ante el Levante en una tarde dónde el fútbol pasó a un segundo plano por la tangana final. Los empujones se multiplicaron y ensuciaron un partido con muchos datos a analizar y con un gran nombre sobresaliendo por encima del resto. Largie Ramazani sumó su primera titularidad en LaLiga aprovechando las bajas de Diego López y Danjuma y aportó de forma positiva a la victoria visitante con un golazo de bandera para adelantar al cuadro che. Ramazani tomó el testigo de Diego López y Danjuma y sacó, junto a Sadiq, el partido adelante con una actuación que supone un golpe sobre la mesa del joven belga.

Ramazani se viste de héroe para el Valencia

Danjuma, por baja, no estaba presente en el derbi Valencia ante el Levante. El neerlandés no pudo acompañar sobre el césped a sus compañeros y dejó un hueco en la zona de ataque que Carlos Corberán debió resolver en los entrenamientos previos al partido. para colmo, el técnico che no esperaba la baja de Diego López que, presentaba molestias en una de sus rodillas. Con las bandas huérfanas, Corberán optó por entregarle la titularidad a Ramazani que se estrenaba en el once inicial del Valencia en LaLiga. El belga firmó un gran partido y dejó su sello sobre el campo con un golazo espectacular para adelantar al Valencia. Javi Guerra recuperó el balón en la frontal de su área y lanzó una contra para conectar con Sadiq. El delantero cedió de tacón a un Luis Rioja, que encontró a Ramazani y éste firmó una volea fortísima ante la que nada pudo hacer Ryan. Era el minuto 64 y el Valencia golpeaba en su primer disparo a puerta.

Ramazani, clave en el Valencia

Con su gol de penalti ante el Espanyol en Mestalla para remontar el partido en el minuto 94 (2-3) y su zurdazo de volea para marcar el primer tanto en el derbi valenciano ante el Levante en el Ciutat de València (0-2), Ramazani ha sido clave en dos de las tres victorias del Valencia en el último mes. El atacante de 24 años llegó este verano cedido por el Leeds inglés a la entidad valencianista y desde el principio de temporada ha jugado 278 minutos en trece partidos de Liga, aunque entre finales de octubre y noviembre estuvo fuera durante seis partidos por una lesión muscular. De esos trece partidos, el ex del Almería tan solo partió como titular contra el Levante. Ante la baja de Diego López, el belga entró en el once inicial para convertirse en el protagonista inesperado del derbi valenciano tras una primera parte para olvidar de los valencianistas.

La ausencia de Diego López y la presencia de Ramazani, según Carlos Corberán

Tras el partido y siendo llamativa la ausencia de Diego López y la titularidad de Ramazani, Carlos Corberán explicó que el internacional sub 21 español presentaba unas molestias en la rodilla, lo que le impedía jugar. "Diego ayer, haciendo una acción de finalización, se torció la rodilla golpeando el balón y parecía que simplemente era una molestia que desaparecería el día de hoy, pero al contrario, el día de hoy ha aumentado, así que no ha podido vestirse de corto y por eso ha quedado fuera de la convocatoria", explicaba el entrenador del Valencia que desea una pronta recuperación a su extremo, que es duda para el partido del próximo fin de semana ante el Villarreal.