Valencia 3-2 Espanyol: Ramazani, con un penalti en el descuento, consigue la victoria ché en un partido de infarto

El Valencia aguantó en Mestalla ante un Espanyol que supo reaccionar en la segunda mitad, pero donde la fortuna final sonrió a los locales tras un penalti muy dudoso. El conjunto ché mantiene su buena racha mientras los pericos caen en el pozo de los malos resultados. Ramazani, anotó de penalti el gol de la victoria en el descuento, convirtiéndose en el héroe de Mestalla

Partido de infarto, de altas pulsaciones, goles y polémica el vivido en Mestalla. El Valencia se lleva tres puntos de oro tras conseguir el tanto decisivo de penalti en el descuento. Por su parte, el Espanyol encadena un mala racha de resultado y vuelve a casa con un mal sabor de boca, después de haber sido superado en la primera mitad, y con un penalti en contra que dará que hablar en Cornellá.

Hugo Duro hace bueno el inicio ché

Tras un sentido minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, y con el viento soplando con intensidad, echó a rodar el balón en Mestalla con un Valencia que, desde su primera posesión, quiso mostrar su intención de controlar el partido.

Rápidamente el ritmo de partido fue decayendo, con dos equipos que se respetaban y no conseguían tener claridad en el último tercio. Pases de gran intención que no encontraban el destino deseado o disparos lejanos que hallaban portería fueron la tónica general en el primer cuarto de hora.

Sin grandes ocasiones, cuando nadie lo esperaba, Hugo Duro abriría la lata. Lucas Beltrán filtraba un mágico pase entre líneas que suponía medio gol. El delantero ché controló, encaró a un Dmitrovic del que se zafó con un meticuloso recorte y, a puerta vacía, a placer, anotaba el primer tanto del Valencia entre los gritos de jolgorio de Mestalla.

Cumplida la primera media hora, el plan de partido estaba claro. El Espanyol controlaba la posesión del esférico sin gran peligro, ante un Valencia colocado en un bloque bajo, atento a las marcas, y decidido a salir al contragolpe con rapidez, donde Lucas Beltrán estaba siendo el motor ché.

Con una gran igualdad en el terreno de juego, donde el Espanyol creció, pero no incomodó, y un Valencia que supo asentarse en defensa, llegaba en el minuto 46 el final de la primera mitad, tras varias jugadas bien construidas que no llegaron a incomodar a los guardametas. Empezó muy bien el Valencia, donde Lucas Beltrán fue lo mejor de la primera parte, para después decaer ante el crecimiento de un Espanyol muy errático en el último tercio.

Ramazani, el héroe de Mestalla

Comenzó la segunda mitad con un Espanyol muy intenso, dispuesto a lograr un tempranero empate. Las jugadas de peligro empezaron a llegar, pero sin un riesgo real sobre Dmitrovic, por lo que Manolo González optó por dar entrada a Kike García y Edu Expósito tras solo 5 minutos.

Avisaba el Espanyol y, como refiere el dicho, quien avisa no es traidor. Centro desde la banda derecha que caza Kike García en el corazón del área. Gran parada de Dimitrievski y el esférico queda suelto. Varios rechaces hasta llegar a un Ramón Terrats que, sin pensarlo dos veces, manda a guardar el balón en el interior de la portería ché para poner el empate en el luminoso.

Con el tanto, el conjunto perico tuvo un arreón en busca de la remontada, el cual fue cortado de sopetón por Danjuma. Carrera del neerlandés por la banda izquierda hasta alcanzar la línea de fondo. Centro templado al corazón del área donde, de manera sorprendente, aparecía un Cömert con alma de delantero. El central remataba directamente al fondo de la red y volvía a adelantar a su equipo. Frenéticos primeros quince minutos de la segunda mitad.

Los cambios favorecieron mucho más al Espanyol que, con Edu Expósito lograron tener mayor control y peligro, y con Kike García, mejoraron en su juego aéreo generando mucho peligro sobre Dimitrievski. Fue tanto la mejoría del conjunto perico que, sin llegar a los diez últimos minutos, la suerte le sonreía con otro gol. Disparó Urko desde la frontal con mucha intención. Su intento se desvió al impactar en Pepelu, para después, volver a chocar en Copete antes de entrar en la portería de un Dimitrievski ya vencido. Una carambola devolvía el empate al marcador y sellaba la gran segunda mitad perica.

Quiso aprovechar su gran momento el Espanyol para lograr la ansiada remontada, donde Kike García casi marca un gol de pillo. Llegó a línea de fondo por la banda derecha y, cuando amagaba con buscar un pase de la muerte, el veterano delantero quiso sorprender a Dimitrievski con un tiro raso al primer palo. El guardameta, muy atento, sacó el esférico con el pie.

Con todos lo cambios hechos y a falta de 5 minutos para el final, el partido se empezó a romper en un ida y vuelta continuo donde ninguno de los equipos daba por válido el empate. Cuando un partido se rompe, todo puede ocurrir, y esto se ejemplarizó en Mestalla. Ramazani, que había salido eléctrico, se internó en el área para probar fortuna con un disparo que repelió la defensa. El rechace quedó suelto y la defensa perica no supo reaccionar. Así cuando Rubén Sánchez fue a despejar, Lucas Beltrán se interpuso para ser derribado en el área. El árbitro decretaba pena máxima en el descuento.

Ramazani sería el encargado de convertir el penalti tras un doble amago con el que engañó a Dmitrovic. El esférico se colaba por la derecha del guardameta cuando este optó por lanzarse a su izquierda. El Valencia rozaba tres puntos de gloria.

Sin tiempo para más, salvo para lamentaciones pericas, el árbitro señalaba el final de un partido loco, decidido en una segunda mitad de infarto, donde Ramazani se erigió como el héroe del Valencia para darle aire, mientras que el Espanyol se entierra en una mala dinámica, marchándose a casa con la sensación de no haber merecido la derrota.

Ficha técnica

3.- Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Cömert, Copete, Jesús Vázquez; Pepelu (Javi Guerra, m.88), Ugrinic (Santamaria, m.88); Rioja (Ramazani, m.88), Lucas Beltrán, Danjuma (Diego López, m.63); y Hugo Duro (Sadiq, m.64)

2.- Espanyol: Dmitrovic; Rubén S., Cabrera, Calero (Miguel Rubio, m.79), Carlos Romero; Urko, Terrats (Pickel m.79), Pol Lozano (Exposito, m.51); Jofre (Dolan, m.70), Pere Milla (Kike García m.51) y Roberto Fernández.

Árbitro: Hernández Hernández (colegio Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla a los local Jesús Vázquez (m.63) y a un ayudante de Carlos Corberán y a los visitantes Pol Lozano (m.45), Kike García (m.56) y Calero (m.69), Rubén Sánchez (m.93) y Dolan (m.98).

Goles: 1-0, m.15, Hugo Duro; 1-1, m.54, Terrats; 2-1, m.59, Cömert; 2-2, m.80, Urko; 3-2, m.95, Ramazani.

Incidencias: partido correspondiente a la 21 jornada de la Liga EA Sports disputado en Mestalla ante 44.162 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).