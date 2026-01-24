Valencia - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 21 de LaLiga

Valencia y Espanyol se miden en Mestalla en un duelo con objetivos opuestos y máxima tensión. Los che buscan salir de la zona peligrosa de la tabla, mientras que los pericos defienden su quinta plaza europea con el Betis muy cerca

La jornada 21 de LaLiga EA Sports ofrece hoy un duelo con mucho en juego en Mestalla, donde Valencia CF y RCD Espanyol se enfrentan con objetivos bien definidos y una presión distinta para cada uno. El conjunto perico llega instalado en una meritoria quinta posición, defendiendo una plaza que le permitiría disputar la próxima Europa League, aunque con el Real Betis pisándole los talones y sin margen para el error. Los catalanes saben que puntuar en un estadio históricamente exigente como Mestalla supondría un golpe de autoridad para consolidarse en la zona europea el mayor tiempo posible.

Muy diferente es el contexto del Valencia, que afronta el partido desde la 17ª posición, jugando con fuego y con la amenaza del descenso cada vez más presente. El equipo che necesita reaccionar cuanto antes y convertir Mestalla en un factor diferencial para salir de una situación comprometida que empieza a generar nerviosismo. Sumar de tres ante un rival en forma como el Espanyol no solo permitiría al Valencia alejarse de los puestos peligrosos, sino también ganar confianza y oxígeno en un momento clave de la temporada, donde cada punto vale más que nunca.

Valencia No Iniciado - Espanyol

Espanyol - Valencia: fecha y horario del partido en la jornada 21 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Espanyol y Valencia en el estadio de Mestalla está programado para hoy sábado 24 de enero, con inicio a partir de las 16:15 horas. Este será el segundo de los cuatro encuentros que se disputan hoy.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 21 de LaLiga que enfrentará a Espanyol y Valencia?

El Valencia - Espanyol de la jornada 21 de LaLiga EA Sports será retransmitido en directo a través de M+ LaLiga (M54 0110) o M+ LaLiga HDR (M440 0111). Para poder acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos online.

¿Cómo seguir online el Espanyol – Valencia, encuentro de la jornada 21 de LaLiga?

Además de poder verlo en televisión bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Valencia - Espanyol de manera online con el minuto a minuto y todas las acciones en directo que ofrece ESTADIO Deportivo, disponible en nuestra web. Una vez finalizado el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las jugadas más destacadas del duelo.