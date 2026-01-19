Se confirma la lesión de Tárrega: el Valencia respira aliviado, pero tiene un problema

El equipo de Carlos Corberán se queda cojo en la posición de central después de que se sepa que Tárrega, que se lesionó en el partido contra el Getafe, está alejado de los terrenos de juego durante las próximas semanas

No gana para sobresaltos el Valencia CF en esta temporada ya que las pocas buenas noticias que tienen suelen llegar acompañadas de otras malas. Es justo lo que ha pasado en los últimos días. El Valencia CF ganó al Getafe CF por 0-1 y salió de los puestos de descenso a Segunda división, pero la victoria se vio emborronada por la lesión de César Tárrega el cual se dañó la rodilla izquierda no pudiendo seguir jugando ese encuentro liguero. Una vez se ha sometido a pruebas médicas, el Valencia CF ya sabe que Tárrega estará varias semanas de baja lo que le origina un serio problema al entrenador Carlos Corberán de cara a los próximos partidos.

César Tárrega, central del Valencia CF, estará alejado de los terrenos de juego entre 2 y 3 semanas por culpa de la lesión en su rodilla izquierda

Se temía lo peor con César Tárrega el cual en la primera parte del partido que el Valencia CF estaba jugando contra el Getafe CF dijo "basta". El central tuvo que abandonar el terreno de juego durante la primera parte después de un mal gesto en su rodilla izquierda cuando despejó un centro. A pesar de todo, en el Valencia CF respiran aliviados porque la lesión es menos gravedad de lo esperado al final.

César Tárrega, central del Valencia CF, se ha sometido a pruebas médicas y finalmente sufre una distensión en el ligamento interno de la rodilla izquierda y algo de líquido en la articulación lo que le tendrá de baja entre 2 y 3 semanas aproximadamente. De este modo, es seguro que el defensa se perderá, casi con total probabilidad, los partidos de LaLiga contra el RCD Espanyol y el Real Betis y es seria duda para los cuartos de final de la Copa del Rey que el Valencia CF disputará contra el Athletic Club.

La ausencia de César Tárrega le genera un problema a Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ya que se queda prácticamente sin efectivos en esa demarcación de cara a la siguientes semanas.

El Valencia CF tiene un problema en la posición de central

La lesión de César Tárrega ha provocado que el problema que tiene el Valencia CF en la posición de central se agudice. Actualmente el equipo que entrena Carlos Corberán sólo dispone a Copete como único futbolista de la primera plantilla que se puede desenvolver en esa demarcación de manera natural.

Tárrega está lesionado durante unas semanas, Cömert está tocado y no está siendo forzado en los últimos días para evitar una lesión mayor y Diakhaby se pierde lo que resta de temporada tras ser operado de una rotura muscular.

Para colmo, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha pedido públicamente el fichaje de un central que aún no ha llegado y que a este ritmo aterrizará en el equipo en los últimos días del mes de enero.

Así pues, el Valencia CF afronta los próximos partidos con un central sano, Copete, otro entre algodones, Cömert, y los canteranos.