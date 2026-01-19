Máxima preocupación en el Valencia por la lesión de Tárrega: posible tiempo de baja y prisas para fichar a un central

El de Aldaia, que tuvo que ser sustituido ante el Getafe durante la primera mitad, podría tener afectado el ligamento de su rodilla, lo que podría mantenerlo en torno a dos meses fuera de los terrenos de juego, aunque será este lunes cuando se someta a las pruebas médicas

El Valencia logró tres puntos de oro en su visita al Getafe que le han sacado de los puestos de descenso, a los que ha caído un Deportivo Alavés que tiene un punto menos. Un gol de Gayà en los últimos minutos sirvió para desnivelar la balanza en un choque de escaso brillo en el que ninguno de los dos contendientes expuso demasiados argumentos. Pero la felicidad che fue incompleta en el Coliseum, pues antes de la media hora caía lesionado César Tárrega, que tuvo que ser sustituido.

Corberán no es optimista

"Tiene un edema que le generaba molestias, pero lo tenía en la otra rodilla. Tárrega viene actuando con dolor desde el partido del Sporting en Copa del Rey. Pero la dolencia hoy es en la otra rodilla. Veremos cuál es la afectación de la lesión. Sí preocupa, porque ha notado molestia en un giro", explicó Carlos Corberán tras el choque, desvelando así que nada tiene que ver el percance sufrido con las molestias que venía arrastrando en las últimas semanas.

En un primer momento, el central intentó continuar con el vendaje que los doctores valencianistas le realizaron, pero poco después tuvo que asumir que lo mejor era abandonar el campo. En su lugar, el técnico de Cheste, que tenía al canterano Panach en el banquillo, apostó por dar entrada a Baptiste Santamaria para retrasar la posición de Pepelu, con quien había probado durante la semana precisamente por las molestas de Tárrega.

Cömert también está entre algodones

Aunque en un principio se había informado de la presencia en la lista de Eray Cömert, lo cierto es que el suizo tampoco estaba disponible, aunque viajó a tierras madrileñas después de haber sido titular en Copa del Rey ante el Burgos. "Tiene un problema en la cadera que le impide irrigar bien el tendón de los isquiotibiales. No es lesión en sí, si no dificultad para jugar y recuperarse", señaló Corberán sobre un futbolista al que se pretendía dar salida en este mercado de enero, si bien al final se le ha cerrado la puerta ante la lesión de Diakhaby, que ha dicho adiós a la temporada.

El Valencia cruza los dedos para no perder a Tárrega más de un mes

A ello se suma que Tárrega podría tener dañado el ligamento lateral de la rodilla, según informa Superdeporte. La preocupación, por tanto, es máxima, pues podría estar en torno a dos meses de baja en caso de sufrir un esguince, si bien en el seno del Valencia cruzan los dedos para que la lesión no sea tan importante y la convalecencia del zaguero no pase de las cuatro semanas. Este lunes, en cualquier caso, se arrojará más luz al respecto, cuando se conozcan los resultados de las pruebas médicas a las que debe ser sometido.

Los nombres que se barajan para reforzar la defensa

Lo que está claro, en cualquier caso, es que el fichaje del central que Corberán lleva pidiendo un tiempo debe producirse cuanto antes, pues la necesidad es máxima. En este sentido, ha habido contactos para firmar a Joseph Aidoo procedente del Celta de Vigo, al tiempo que también gusta el italiano Diego Coppola, que pertenece al Brighton y por el que se ha interesado también el Girona. Otros nombres que se ha tentado son los del neerlandés Justin de Haas, del Famalicao, que parecía la opción más adelantada; Aurèle Amenda, del Eintracht de Frankfurt, o Jeremiah St. Juste, del Sporting de Portugal.