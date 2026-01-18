Confirma el acuerdo con el Valencia, que ficha a otra perla y se impone a Elche y Almería: "Es un sueño"

El club sigue trabajando con vistas al futuro y ha cerrado la incorporación del atacante búlgaro Petar Blagoev, de solo 17 años, al tiempo que la próxima semana pasará las pruebas médicas el central Amos Wanjala, de 19

Tras cerrar el ansiado regreso de Umar Sadiq, el Valencia sigue trabajando en el mercado de enero para cerrar la llegada de un central y un mediocentro, sin dejar de lado la posibilidad de incorporar también a un extremo. Pero en Mestalla también miran al futuro para seguir apostando por jóvenes talentos. En este sentido, el CEO de Fútbol del club che, Ron Gourlay, ya dejó claro que dentro de su plan estratégico resulta fundamental sacar réditos deportivos y económicos de la Academia, por lo que su objetivo desde que aterrizó ha sido ampliar el número de ojeadores para hacerse con promesas que puedan acabar su proceso de formación en Paterna y dar el salto al primer equipo.

Dentro de esa estrategia se enmarca el reciente fichaje de Andreas Pieri, habilidoso mediocentro ofensivo de solo 15 años que ya es el capitán de la selección sub 17 de Chipre y ha aterrizado procedente del Agia Napa, que recibirá una asequible contraprestación económica por su traspaso. Dicha operación internacional, no obstante, no ha sido la única de estas características que se ha concretado en el presente mercado, tras adelantarse a clubes de Italia, Alemania y Grecia, que también andaban tras sus pasos.

Se adelanta a otros clubes europeos por Blagoev, que ya luce los colores del Valencia

Así, el Valencia también ha firmado al atacante búlgaro Petar Blagoev, internacional sub 17 por su país que procede del Slavia de Sofía y reforzará en un primer momento al Juvenil B. Según informa la agencia BGNES de su país, se ha comprometido por tres años y tras realizar ya sus primeros entrenamientos se ha mostrado muy impresionado tanto por la calidad de sus nuevos compañeros como por la intensidad del trabajo y la profesionalidad del cuerpo técnico.

También había más clubes europeos pendientes del que es considerado uno de los mayores talentos búlgaros, pero desde Mestalla han actuado con decisión para asegurarse su llegada. De momento, se mantiene a la espera de que se acabe de tramitar todo el papeleo para poder debutar, pero el periodista Iván Herráiz, de la Cadena Cope, lo ha cazado viendo 'in situ' al que será su nuevo equipo.

Amos Wanjala pone fin a "una larga espera"

De forma paralela, en los próximos días quedará también sellado el acuerdo con el central de 19 años Amos Wanjala, capitán de la selección sub 20 de Kenia que reforzará al filial que dirige Miguel Ángel Angulo tras destacar en el AC Torrellano, con el que ha disputado 16 partidos, todos ellos como titular, en Tercera RFEF. "Ha sido una espera larga, pero Amos está muy cerca de cumplir un sueño. El acuerdo con el Valencia está prácticamente hecho y confiamos en que todo se oficialice tras las pruebas médicas. Es un momento especial para él, para su familia y para el fútbol keniano”, ha asegurado su agente, David Kenga, en declaraciones que recoge Tribuna Deportiva.

Estuvo cerca de la UD Almería y probó con el Elche

A la espera, por tanto, de que la próxima semana supere los exámenes médicos, Wanjala da un volantazo a su futuro cuanto todo parecía que pondría rumbo a la UD Almería, que había mostrado "un gran interés" desde el pasado veano. "Estaban listos para cerrar el acuerdo justo antes del cierre del último mercado de fichajes, pero un retraso en la tramitación de su permiso de trabajo en España frenó la operación. Ahora estamos volviendo a solicitar su incorporación y confiamos en que se incorpore al club en enero de 2026", señaló Kenga meses atrás.

Además, el apoderado del joven zaguero africano, que llegó a España de la mano de la Nástic Sports Academy de Tarragona, como su compatriota Aldrine Kibet, ahora en el Celta de Vigo, pasó también un mes a prueba en el Elche, que estaba igualmente dispuesto a ficharlo, si bien no se llegó a un acuerdo para "concretar los términos del contrato", siendo el Valencia quien finalmente se ha llevado el gato al agua, pues había más clubes españoles pendientes.