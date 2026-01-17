El Valencia mete la directa: vuelve a la carga por Buba Sangaré y cierra el fichaje del joven Amos Wanjala

Además de trabajar en los refuerzos de la primera plantilla, en Mestalla miran al futuro. Incorporarán al joven central keniata para su filial y han retomado las negociaciones con la Roma para firmar al lateral derecho de solo 19 años, aunque se trata de una operación complicada

El Valencia está volcado en aprovechar el mercado de enero para reforzar su plantilla y salir de la crítica situación en la que se encuentra el equipo dirigido por Carlos Corberán, que acabó la primera vuelta de LaLiga EA Sports en puestos de descenso. De momento, ya ha concretado el ansiado regreso de Umar Sadiq y ahora centra sus esfuerzos en la contratación de un central, barajando las opciones de Coppola o Aidoo, al tiempo que trabaja en la llegada de un pivote defensivo (se mueve por Ndidi y Onyeka) y mira de reojo la posibilidad de incorporar a un extremo.

Pero al mismo tiempo, en Mestalla también miran al futuro para seguir apostando por jóvenes talentos. El CEO de Fútbol del club che, Ron Gourlay, ha dejado claro que dentro de su plan estratégico resulta fundamental sacar réditos deportivos y económicos de la Academia, por lo que su objetivo desde que aterrizó ha sido ampliar el número de ojeadores para hacerse con promesas que puedan acabar su proceso de formación en Paterna y dar el salto al primer equipo. Una estrategia que ha cristalizado sin ir más lejos en el reciente fichaje de Andreas Pieri, habilidoso mediocentro ofensivo de solo 15 años que ya es el capitán de la selección sub 17 de Chipre.

Wanjala llegará gratis a cambio de ceder un porcentaje de su pase

Siguiendo esta hoja de ruta, el siguiente en aterrizar en la cantera valencianista será Amos Wanjala, capitán de la selección sub 20 de Kenia. Según avanza Tribuna Deportiva, ya está todo acordado para que el central de 19 años se incorpore de inmediato para reforzar al filial que dirige Miguel Ángel Angulo en Primera RFEF. Lo hará procedente del AC Torrellano, con el que ha disputado 16 partidos, todos ellos como titular, el Tercera RFEF.

El defensor africano llegó hace dos veranos al modesto conjunto alicantino desde el juvenil de Nàstic de Tarragona, que lo firmó a su vez del Solidarity Boys de su país, participando el pasado mes de mayo en la Copa de África sub 20 con su selección. Una proyección que ha convencido a los técnicos del conjunto che, restando solo algunos detalles para que desembarque en el Valencia Mestalla mediante un traspaso gratuito en el que su club se reservará un porcentaje de futura venta.

Buba Sangaré ya fue objetivo en verano

De forma paralela, además, el Valencia ha retomado una operación que ya intentó sin éxito en el último mercado estival, preguntando de nuevo a la Roma por la situación de Buba Sangaré, por el que en su momento ofertó el Real Betis. En su caso, la idea es que se sume también inicialmente al segundo equipo, aunque se trata obviamente de un jugador más hecho que estaría a caballo entre el filial y la primera plantilla, pudiendo ser un recurso más para Corberán en caso de necesidad.

El ex lateral derecho del Levante, que lo traspasó al conjunto italiano en 2024 por 1,5 millones de euros, fue la opción que se manejó en verano ante las dudas que dejaba la recuperación de Thierry Correia, al que se le ha ofrecido la renovación de un contrato que acaba a final de temporada. Sin embargo, la Roma no quiso incluir una opción de compra y eso que hizo que se paralizara la salida de Rubén Iranzo al filial del Celta de Vigo.

La Roma no lo pone fácil: entre 6 y 8 millones de opción de compra

Ahora, han vuelto a retomarse las conversaciones con la entidad transalpina, aunque las condiciones exigidas siguen convirtiendo el fichaje del internacional español sub 19, de origen malí, en una tarea complicada. Así, la opción de compra que desean incluir desde el Olímpico rondaría los 6-8 millones de euros, queriendo conservar además un porcentaje de su pase de cara a un futuro traspaso. Todo ello, por un futbolista que a sus 18 años aún no se ha estrenado en partido oficial con el primer equipo de la Roma, sumando hasta la fecha en el presente curso 10 encuentros con su conjunto sub 20, en los que ha anotado un gol.