La critica de Baraja al Valencia: "A nosotros lo que nos explicaban es que no había dinero"

El que fuera entrenador del club de Mestalla hasta la mitad de la temporada pasada desveló las dificultades y las imposiciones que tenían por parte de Peter Lim y Meriton a la hora de formar un equipo competitivo como era su deseo

Si el Valencia CF sigue, en parte, en Primera división es porque Rubén Baraja se hizo cargo del equipo en una situación muy delicada, logrando la permanencia posteriormente. A pesar de ello, Baraja no pudo darle continuidad a los buenos resultados y en diciembre de 2024, la temporada pasada, fue despedido cuando el Valencia CF estaba en puestos de descenso a Segunda división. Ya desvinculado del Valencia CF, Rubén Baraja no ha tenido reparos a la hora de criticar las dificultades para fichar y, por tanto, para hacer un buen equipo competitivo.

Rubén Baraja, en una extensa entrevista en La Pizarra de Quintana de Radio Marca, ha manifestado que la propiedad del club le decía que no había dinero para fichar y así tuvieron que montar equipos. "A nosotros lo que nos explicaban es que no había dinero. Que no había capacidad de invertir. Que había que tirar con los jugadores que teníamos, sin posibilidad de fichar jugador. A lo mejor se hace el nuevo estadio y cambia todo".

No todo fue malo en su etapa en el Valencia CF la cual calificó como dura, pero el técnico se quedó con la última jornada de la temporada 2022/2023 cuando consiguió la permanencia en Primera división en un partido contra el Real Betis. "Es una etapa muy dura te lo digo yo que lo viví. Había mucho que perder y poco que ganar. Solamente respiré cuando el árbitro pitó en el Benito Villamarín y conseguimos la salvación".

Rubén Baraja, ex entrenador del Valencia CF, propone una solución para el club

Rubén Baraja, como ex entrenador del Valencia CF, ha dado una solución para pode revertir la mala dinámica deportiva del club. "El Valencia necesita inversión, necesita proyecto y necesita equiparar su historia con la realidad actual, porque la realidad es dura. Con la afición que tiene el Valencia y con un proyecto claro, el futuro debería ser diferente".

Para el técnico una de las soluciones es también apostar por canteranos tal y como él hizo ya que apostó por Javi Guerra, Yarek, Mosquera o Diego López entre otros. "Creo mucho en los jugadores jóvenes, en su energía y en su hambre de crecer".

Por último, Rubén Baraja ha dicho que con la afición que tiene el Valencia CF es difícil que caiga. "No hay que olvidar que hay una fractura social muy grande con la propiedad y la afición. Tú te encuentras ahí en medio diciendo, necesito que la gente apoye. Te mueves en tierras movedizas".