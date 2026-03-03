Cenk Özkacar da el paso para que el Valencia haga caja con su traspaso: "Espero quedarme en el Colonia"

El central turco desea que el club alemán, donde es titular, ejerza a final de temporada la opción de compra pactada con la entidad che, donde recuperarían de ese modo la amortización de su fallido fichaje

El Valencia ya trabaja en la planificación de la próxima campaña, como demuestran los fichajes ya cerrados del central neerlandés Justin de Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng, ambos a coste cero. Además, la intención es poder retener también a Guido Rodríguez, así como a los cedidos Lucas Beltrán, Unai Núñez o Ramazani, pues que en el caso de Agirrezabala la opción de compra pactada con el Athletic es demasiado elevada.

Los jugadores cedidos por el Valencia

Pero el club che también deben tomar una decisión con respecto a los jugadores que su vez tiene a préstamo en otros equipos. ·n Segunda división se encuentran Sergi Canós, en el Valladolid, y los canteranos Alberto Marí, Iker Córdoba y el lesionado Pablo López, todos en el Mirandés. Pero quien más méritos está haciendo para regresar es Cenk Özkacar, que ha logrado asentarse en la titularidad en un Colonia que tiene cuatro puntos de ventaja sobre el descenso en la Bundesliga alemana.

El turco, al igual que Cömert, regresó el pasado verano a la capital del Turia tras una infructuosa cesión en el Valladolid, con el que acabó bajado a Segunda. Pero en su caso no hubo dudas. Se le volvió a enseñar la puerta de salida y se consiguió colocarlo como cedido en un interesante escaparate, convirtiéndose así en una posible opción de negocio de cara al próximo mercado estival.

Los números de Cenk Özkacar en el Colonia

Los primeros pasos del internacional otomano en Alemania no fueron los deseados. Tras jugar apenas 12 partidos la pasada campaña en Pucela, Cenk Özkacar aterrizó en el Colonia con la intención de buscar una mayor continuidad y poco a poco ha logrado convertirse en un jugador importante en los planes de su técnico, Lukas Kwasniok, como demuestra el hecho de haber sido titular en las cinco últimas jornadas. En total, suma 17 encuentros, dos de ellos en la Copa de Alemania, y 1.032 minutos.

Quiere seguir "muchos años" en el conjunto alemán

Por ello, el ex del Olympique de Lyon, al que el Valencia pagó 5 millones de euros por su traspaso, tiene claro su deseo de continuar en su actual equipo, aunque tiene contrato en Mestalla hasta 2028. "El Colonia tiene una opción de compra sobre mí. Estoy muy contento aquí y me siento como en casa. Espero poder quedarme muchos años más después de esta cesión. Creo que me he adaptado a la Bundesliga y que podré seguir desarrollándome aún mejor aquí", ha asegurado el central en una entrevista en el medio turco IHA.

La vuelta a Turquía, en un futuro

A sus 25 años, además, el defensor no descarta volver en un futuro a su país, donde no logró debutar en la máxima categoría. Pero por ahora solo piensa en el conjunto germano. "Mi objetivo a corto plazo es quedarme en Colonia. Pero nunca se sabe qué nos deparará la vida. La Süper Lig es una liga que no he experimentado antes. Se ha convertido en una liga muy solicitada por todos los jugadores. Por supuesto, también tengo el sueño de jugar en la Süper Lig. La vida dirá cuándo será el momento adecuado", explicó.

Una opción de compra de dos millones de euros

Cabe recordar que el Colonia abonó 225.000 euros por su préstamo hasta final de temporada y ha asumido su sueldo íntegro, guardándose además una opción de compra valorada en dos millones de euros. Por ello, en Mestalla consideran la cesión del turco una buena ocasión para recuperar al menos la amortización restante de su fallido fichaje.

Sigue soñando con estar en el Mundial

Por otro lado, Cenk Özkacar no esconde que uno de sus grandes objetivos sigue siendo recuperar su sitio en la selección turca, a la que no acude desde junio de 2024, con la esperanza de estar en el Mundial de 2026. "Ojalá hubiera podido estar en la convocatoria final de la Eurocopa 2024. Pero no es el fin del mundo, tenemos un largo camino por delante. Se acerca el Mundial. Quizás viva la Eurocopa dos o tres veces más. No estar en la convocatoria también fue una motivación extra. Porque estar en la primera fase es satisfactorio, pero como siempre soñamos con llegar más lejos, no estar en esa convocatoria final nos motiva para estar en la siguiente convocatoria de la selección nacional. También tenemos una buena relación con el entrenador. Me dijo lo que necesitaba decir durante ese proceso. Lo acepté con profesionalismo. Creo que después de que mi rendimiento aquí mejore y alcancé cierto nivel, volveré a la convocatoria de la selección nacional. Espero estar en la convocatoria de marzo. Después de eso, mi objetivo es estar en la convocatoria del Mundial, y estoy seguro de que estaremos", sentenció.