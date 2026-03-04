El plan del Valencia con Renzo Saravia y los plazos para su debut

El lateral derecho no aterrizó con el mejor tono físico, pese a trabajar con un preparador personal durante casi dos meses, y aunque tiene posibilidades de entrar en la lista para el duelo ante el Alavés, no está todavía para ser titular

El buen trabajo realizado por el Valencia en el mercado de enero está dando sus frutos. Ante Osasuna, el conjunto che tomó aire con sus tres refuerzos invernales sobre el campo, cuajando todos ellos una destacada actuación: Unai Núñez se mostró inexpugnable por alto en defensa, Guido Rodríguez fue el mejor del equipo en la medular y Umar Sadiq provocó el penalti decisivo que posibilitó el 1-0. Pero aún hay un cuarto fichaje que se prepara para debutar, tras aterrizar hace poco más de una semana para cubrir la baja de larga duración de Foulquier.

A su llegada a la capital del Turia, Renzo Saravia afirmó que se sentía preparado para sumar desde el primer minuto. "Vengo bien físicamente. Me he estado entrenando, soy profesional y he estado trabajando en Argentina también con mi preparador personal. Estoy para competir", afirmó el lateral diestro, que rechazó una importante oferta del Orlando City por dos temporadas y prefirió en su lugar volver a Europa, donde ya militó brevemente en las filas del Oporto, aunque solo fuese en principio por unos meses.

La explicación de Corberán

Tras una semana a las órdenes de Carlos Corberán, sin embargo, el técnico che explicó que el argentino no estaba listo para ser de la partida ante Osasuna. "Renzo viene de inactividad competitiva y tenemos que hacer un trabajo diferente. Tenemos que hacer una mini-pretemporada exprés. Esta semana no está en la convocatoria, está trabajando en doble sesión para llegar a estar disponible", desveló el preparador de Cheste.

Su evolución en el día a día, clave

Lo cierto es que Saravia no juega un partido oficial desde el pasado 7 de diciembre, como titular ante el Vasco da Gama. A finales de ese mes acabó su contrato con el Atlético Mineiro y pese a trabajar durante casi dos meses por su cuenta, la realidad es que no arribó al Valencia con un buen tono físico. Por ello, será su evolución a lo largo de la semana la que dicte si puede estrenarse en una lista ante el Alavés este próximo domingo, aunque a priori cuenta con posibilidades de hacerlo.

La batalla con Thierry Correia: ambos se juegan su futuro

En cualquier caso, según adelanta Radio Marca, el que fuese internacional albiceleste no está para ser titular. Así pues, todo apunta a que el flanco diestro de la zaga seguirá siendo ocupado por Thierry Correia, que regresó al once frente al conjunto navarro tras haber dejado también atrás unos nuevos problemas físicas.

En su caso, el portugués tiene 12 partidos por delante para tratar de ganarse la renovación, pues acaba contrato a final de temporada, aunque ya hubo una primera toma de contacto al respecto. Mientras tanto, Saravia pugnara por hacerse un sitio pues también tiene esa misma cantidad de partidos para tratar de convencer a Corberán y ganarse un contrato más allá del 30 de junio, que es su gran objetivo.