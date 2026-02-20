Avala el fichaje de Saravia por el Valencia: "Compite muy bien y defensivamente es agresivo"

El lateral derecho argentino aterrizará en las próximas horas en la capital del Turia para firmar hasta final de temporada. Su ex entrenador en el Internacional de Porto Alegre, Miguel Ángel Ramírez, destaca su carácter competitivo

El Valencia ha aprovechado la oportunidad que le brinda el reglamento para realizar un nuevo fichaje fuera de mercado. Así, en las próximas horas se espera que aterrice en la capital del Turia Renzo Saravia, con quien el acuerdo es total. Solo resta que el argentino supere el preceptivo reconocimiento médico para que se convierta en nuevo jugador che hasta final de temporada, aterrizando como agente libre tras poner fin a comienzos de enero a un periplo de tres años en las filas del Atlético Mineiro.

De este modo, Corberán ha visto cumplido su deseo de apuntalar el lateral derecho, posición que había quedado bajo mínimos tras la lesión de larga duración de Dimitri Foulquier, que ha sido dado de baja para poder inscribir a su relevo. Ya durante la ventana de transferencias invernal se tanteó hasta última hora la posibilidad de reforzar dicho puesto con el joven serbio Kosta Nedeljkovic, que a sus 20 años podría haber sido inscrito como jugador del filial, si bien un problema burocrático frenó dicha incorporación. Pero desde la planta noble de Mestalla no han dejado pasar ahora esta posibilidad sin hipotecar además la planificación de la próxima campaña.

Ha preferido unos meses en el Valencia a dos años en la MLS

En un principio, el defensor nacido en Villa de María pidió un contrato de mayor duración. Por ello, el acuerdo no fue inmediato. Pero el Valencia, que tiene en su agenda a Víctor Gómez para la 26/27 y aún debe decidir si renueva o no a Thierry Correia, ha conseguido que solo firme hasta final de temporada. Una exigencia que no ha echado para atrás al argentino pese a manejar una importante oferta de dos campañas del Orlando City, de la MLS.

A sus 32 años, Saravia ha desarrollado la mayor parte de su carrera entre Argentina (Belgrano y Racing de Avellanada) y Brasil (Internacional de Porto Alegre, Botafogo y Atlético Mineiro). Pero se trata en realidad de su segundo salto a Europa, pues el Oporto ya pagó 5,5 millones de euros por su pase en 2019, si bien solo llegó a jugar seis encuentros con el conjunto portugués.

Una operación beneficiosa económicamente

Con un valor de mercado de 1,5 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, además, la operación ha sido beneficiosa para un Valencia que ni siquiera ha tenido que utilizar todo el porcentaje liberado de la ficha de Foulquier. Pero muchos se preguntan qué puede aportar al equipo de Corberán un fichaje que podría estar el domingo viendo a sus nuevos compañeros en La Cerámica y solo tendrá, por tanto, 13 partidos para tratar de convencer al técnico de Cheste y quien sabe si ganarse una segunda oportunidad más allá del 30 de junio.

Un defensor "muy completo"

Al respecto, el técnico español Miguel Ángel Ramírez, ahora en el Malmö sueco, ha elogiado a un futbolista al que tuvo a sus órdenes en 2021 en el Internacional, destacando especialmente su faceta defensiva y su competitividad, pese a que no pudo contar demasiado con él. “Cuando yo llegué estaba saliendo de una grave lesión de rodilla, así que jugó muy poco conmigo. Pero Renzo es una persona increíble, buen compañero y muy buen profesional. Entrena bien y compite muy bien. Técnicamente es muy completo y defensivamente es agresivo“, señaló en el diario As el canario, ex entrenador también de Sporting de Gijón o Zaragoza.