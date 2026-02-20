Rajada de Marcelino contra la directiva del Valencia: "Se tomó la decisión de un equipo ganador, destruirlo"

El entrenador del Villarreal ha comparecido en la previa del choque del próximo domingo ante el conjunto de Carlos Corberán, donde ha confirmado una baja importante y ha valorado el momento actual del equipo

El Villarreal recibirá el próximo domingo al Valencia, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino llegan tras ganar el pasado miércoles el partido, aplazado, contra el Levante, lo que les ha hecho mantenerse en la tercera posición de la tabla. De esta manera, el técnico ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera de su equipo, las fortalezas del conjunto de Carlos Corberán y ha confirmado la baja de Gerard Moreno y comentado el estado de Rafa Marín y Alfon.

Marcelino mantiene la duda de los efectivos para la convocatoria ante el Valencia

En este sentido, Marcelino ha comenzado hablando de Dani Parejo, que no pudo jugar el choque contra el Levante del pasado miércoles: "Es el primer día que entrena con el grupo. Veremos cómo es la reacción. Mañana tenemos otro y decidiremos. Pasamos de estar justitos en esa posición a tener los 4 jugadores disponibles. Intentaremos elegir y acertar. Thomas, en los minutos que jugó ante el Levante, fueron también ilusionantes". De esta manera, el técnico del Villarreal valoró el estado de Rafa Marín y Alfon: "Rafa fue el cambio que nos pidió por un esguince de tobillo fuerte. La evolución es buena. Veremos si mañana puede entrenar. Y Alfon parece que pueda estar. Ha tenido una buena evolución".

Por otro lado, Marcelino analizó en profundidad al equipo de Carlos Corberán, que por su parte vienen de derrotar al Levante: "El Valencia es diferente, jugamos en nuestro campo, pero va a ser difícil. Va a ser ajustado. El Valencia tiene necesidad. Preveo un partido difícil e igualado. Ojalá me equivoque y seamos capaces de ganar con un resultado más ahogado. El Valencia tiene buenos futbolistas. Nos va a poner en máxima dificultad. Nosotros tenemos que buscar nuestro mejor nivel. Somos un equipo competitivo y en nuestro campo somos eficientes".

Marcelino, sobre el recuerdo en el Valencia

De esta manera, Marcelino afirmó que siempre prevé "un partido de dificultad. Estamos en el último tercio de competición, todos buscando los objetivos. Y seguro que con máxima dificultad para conseguirlos. El Valencia buen equipo, jugadores bien definitivos. Habían sido irregulares fuera de casa. Vendrán reforzados después del último resultado. Tienen buenos futbolistas y va a ser muy partido muy difícil. Además, hay un componente emocional añadido. Va a ser como el año pasado, difícil y ajustado. Esperamos sumar los tres puntos y lograr una victoria que en este tramo de la temporada es importante".

Por último, Marcelino fue preguntado por el recuerdo como entrenador del Valencia y lo que supone enfrentarse al equipo de Carlos Corberán: "No me representa nada especial. No vivo de recuerdos, sino del presente, de forma mesurada. Siempre con una mente reflexiva. Estoy agradecido al Valencia y a su afición, con dos buenos años excepto el final, pero es historia. Ahora estoy fenomenalmente bien aquí. Queremos lograr un récord histórico muy bonito. Para ello, de momento tenemos que ganar al Valencia. No hay nada más allá de que sean tres puntos importantes, que jugamos en nuestro campo y le queremos dar una alegría a nuestra afición". El técnico del Villarreal concluyó descartando a Gerard Moreno y lanzando un mensaje hacia la directiva del Valencia: "Gerard es baja. Y lo que es el Valencia no me compete a mí. Se tomó la decisión de un equipo ganador, destruirlo. Cada dueño planifica cada club en función de lo que considera oportuno".