Real Madrid - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El primero contra el segundo de la ACB, el Real Madrid y el Valencia Basket se cruzan antes de tiempo en unas semifinales de la Copa del Rey en las que pueden saltar chispas

El partido soñado desde que se sorteó la Copa del Rey de baloncesto 2026 tendrá lugar. El primero contra el segundo de la Liga ACB, los dos primeros cabezas de serie del sorteo y, sin duda, los dos mejores equipos en lo que llevamos de temporada, Real Madrid y Valencia Basket, no se van a cruzar en la final, sino en semifinales. Con el conjunto taronja jugando en su feudo, pero sin que éste sea totalmente 'suyo'.

Hasta hace unos años, el sorteo evitaba que los dos primeros cabezas de serie se pudieran cruzar antes de la final, pero eso cambió y ha deparado este choque en semifinales. Para ello, además, tenían que superar dos duros escollos a priori: Joventut y el vigente campeón Unicaja. Los de Pedro Martínez sufrieron ante un equipo verdinegro respondón, que llegó a estar a tres puntos en el último cuarto. Pero el Madrid se paseó ante Unicaja, le sacó 16 puntos de ventaja en el primer cuarto y la ventaja no hizo sino crecer a partir de ahí.

Las semifinales serán otra historia. Si ante Unicaja, el Madrid tenía cuentas pendientes por la final de Copa del pasado año, ante el Valencia Basket las tiene por la final de la Supercopa ACB de este año. Será el tercer enfrentamiento entre estos dos equipos en la presente temporada y el conjunto taronja domina por 2-1. Aparte de la Supercopa, también venció cómodamente al Madrid en el único duelo -Euroliga- que ambos han disputado en el Roig Arena.

Luego, en Madrid, serían los blancos los que ganarían y asegurarían la primera plaza liguera al final de la primera vuelta. Este encuentro, no obstante, se juega en Valencia, en un pabellón donde el Valencia Basket sólo ha perdido una vez en la liga española desde su inauguración y muy pocas en Euroliga. Y aunque las aficiones estén repartidas, parece claro que tendrán el público a favor.

Tanto unos como otros llegan sin lesiones y la duda estará en ver a qué jugador deja fuera Scariolo en este segundo encuentro después de haber prescindido de Chuma Okeke en el primero ante Unicaja.

A qué hora es el Real Madrid - Valencia Basket de las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El partido de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Real Madrid y el Valencia Basket, perteneciente a la ronda de semifinales, se va a disputar este sábado 21 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Valencia Basket de la Copa del Rey 2026

Este partido entre el Real Madrid y el Valencia Basket se podrá ver a través de DAZN. Los derechos de la ACB y de la Copa del Rey los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales, así como en los canales de DAZN disponibles en Orange y en Movistar Plus+.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB, la Euroliga y la NBA.