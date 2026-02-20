El Baskonia da un golpe encima de la mesa

El equipo vitoriano se rebela y sus estrellas aparecen cuando peor lo tenía para asegurar su pase a semifinales de la Copa del Rey

Sufriendo más de lo que podía parecer y de lo que se preveía después de ver la primera mitad, el Baskonia se hizo un hueco en las semifinales de la Copa del Rey 2026 de baloncesto después de ganar por 91-81 a un La Laguna Tenerife que se sobrepuso a la ausencia de Marcelinho Huertas y casi da la sorpresa.

Se esperaba un partido en el que se diera un choque de estilos y que, el que supiera llevar el ritmo a su terreno, se lo llevaría. Si todo iba rápido, como le gusta a Galbiati, el Baskonia tenía muchas opciones de encontrar el premio. Si, en cambio y pese a no tener a su mago Huertas, los laguneros llevaban el duelo a su terreno, tendrían muchas opciones.

El guion se cumplió, pero el partido tuvo muchas fases y hubo momentos para ambos, de ahí la igualdad final y la tensión con la que los baskonistas lograron el pase.

Pocos pensaban que iban a sufrir tanto después de ver los dos primeros cuartos, en los que se jugó a lo que quiso el Baskonia. Y en los que el equipo vasco defendió muy bien los tiros y penetraciones canarias.

Diakite lanza al Baskonia en el arranque

Con Diakite muy enchufado en los primeros minutos, Luwawu-Cabarrot apareciendo en plan estelar por momentos y Trent Forrest cuando quería, la ventaja se instaló pronto por encima de los diez puntos. Y eso que Galbiati no podía contar con Markus Howard, que cometió dos faltas en poco más de un minuto y vio toda la primera parte desde el banquillo.

El 45-33 que indicaba el marcador al descanso era, incluso, corto y fue fruto de una racha final lagunera, liderada por Shermadini y Fitipaldo, que rebajó las diferencias en torno a 15 puntos que habían tenido los baskonistas durante buena pare del cuarto.

Jaime Fernández y Scrubb lideran el despertar de La Laguna Tenerife

Forrest y Howard -que se estrenaba- llevaron pronto la diferencia a 16 puntos en el inicio del tercer cuarto (49-33), pero a partir de ahí todo cambió. Una jugada de seis puntos, todos de Scrubb, puso a los tinerfeños por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos y sus aficionados empezaron a creer.

Al mismo tiempo que el Baskonia se apagaba en ataque, La Laguna empezó a correr, a penetrar y Jaime Fernández a marcar un nuevo ritmo en el partido. Cada llegada se convertía en falta para los laguneros y cada falta en dos puntos. Así, poco a poco, se pusieron a un punto (54-53) y tuvieron opciones de adelantarse.

Un mini partido de seis minutos con triunfo del Baskonia

No lo lograron, pero el 64-60 con el que se entró en el cuarto definitivo dejaba claro que había partido. El Baskonia parecía acusar esa presión y seguía ofuscado hasta el punto de que sólo la defensa, muy buena en esos momentos le salvaba. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que el La Laguna empató a 66 a poco menos de siete minutos para el final.

Los insulares amenazaban con dar la primera sorpresa de la Copa. Sin embargo, el Baskonia tiene muchos recursos. Y cuando no están Howard, Luwawu-Cabarrot, Forrest, Diakite... aparece Kurucs y decanta la balanza. El letón tiró del carro y devolvió una ventaja cómoda a los suyos, que luego entre Forrest y Howard, en sus mejores minutos ampliarían.

Aunque el Baskonia llegó a ponerse a cuatro a poco más de dos minutos del final, el Baskonia ya había dejado el susto atrás y sus estrellas estaban desatadas. El 91-81 final tal vez fuera excesivo, pero fue la diferencia de esos cuatro últimos minutos, en los que los vitorianos fueron mejores.

Ficha técnica del Baskonia 91-81 La Laguna Tenerife

Kosner Baskonia (25+20+19+27): Forrest (21), Howard (10), Radzevicius (4), Frisch (2), Diakite (13) -cinco titular- Villar (-), Omoruyi (8), Kurucs (14), Luwawu-Cabarrot (14), Spagnolo (5) y Joksimovic (-).

La Laguna Tenerife (18+15+27+21): Fitipaldo (14), Van Beck (8), Giedraitis (7), Doornekamp (7), Shermadini (8) -cinco titular- Fernández (10), Scrubb (14), Sastre (2), Abromaitis (7), Alderete (-) y Guerra (4).

Árbitros: Óscar Perea, Jordi Aliaga y Francisco Araña. Eliminaron por el La Laguna Tenerife a Van Beck (m.39).