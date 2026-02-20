Baskonia - La Laguna Tenerife en directo hoy | Partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 en vivo
Retransmisión en directo del tercer partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Baskonia y La Laguna Tenerife.
FINAL DEL TERCER CUARTO: Baskonia 64-60 La Laguna Tenerife
Baskonia 64-60 La Laguna Tenerife (30')
Trent Forrest aparece para mantener la distancia a su equipo; falla el ataque La Laguna y la ventaja se queda en cuatro puntos
Baskonia 62-60 La Laguna Tenerife (30')
Van Beck mete un triple y quedan 45 segundos; vaya último cuarto espera
Baskonia 62-57 La Laguna Tenerife (29')
Falta sobre Omoruyi a 1:05 del final del cuarto; el pívot del Baskonia sólo mete uno de los tiros
Baskonia 61-57 La Laguna Tenerife (29')
Abromaitis anota dos tiros libres tras forzar una nueva falta; los tiros libres están lanzando a La Laguna
Tiempo muerto de Txus Vidorreta tras estas dos últimas canastas del Baskonia; queda un último minuto y medio muy interesante en este cuarto
Baskonia 61-55 La Laguna Tenerife (29')
Omoruyi pasa -segunda asistencia consecutiva- y Luwawu-Cabarrot anota; y luego, Omoruyi anota en la siguiente jugada
Baskonia 57-55 La Laguna Tenerife (28')
Doornekamp se estrena en el partido para mantener a su equipo a una jugada muy cerca
Baskonia 57-53 La Laguna Tenerife (27')
La Laguna falla un triple para ponerse por delante y Spagnolo lo castiga con un triple
Baskonia 54-53 La Laguna Tenerife (26')
Abromaitis provoca otra falta y mete los dos tiros... a uno se pone La Laguna
Baskonia 54-51 La Laguna Tenerife (26')
Scrubb provoca una falta y no falla desde la línea de tiros libres
Baskonia 54-49 La Laguna Tenerife (25')
Forrest rompe el parcial de 3-16 con una gran canasta a pase Ooruyi
Tiempo muerto de Galbiati, que no se cree el bache en el que han entrado los suyos cuando todo parecía controlado
Baskonia 52-49 La Laguna Tenerife (25')
Fitipaldo, con un triple, pone a La Laguna a sólo tres puntos ¡Hay partido en el Roig Arena!
Baskonia 52-46 La Laguna Tenerife (24')
Kurucs rompe la racha con un triple; aunque responde Fitipaldo; La Laguna Tenerife está encontrando ahora la forma de anotar de forma continua
Baskonia 49-44 La Laguna Tenerife (23')
Triple de jaime Fernández y la ventaja ha pasado de 16 a 5 en un momento
Baskonia 49-41 La Laguna Tenerife (23')
Frisch saca una falta personal de Doornekamp; falla los dos, cogen el rebote, el balón llega otra vez a Frisch y falla un triple
Baskonia 49-41 La Laguna Tenerife (23')
La jugada acaba con falta sobre Scrubb, de tres tiros, que no falla. El ataque lagunero ha acabado en seis puntos a favor
Baskonia 49-36 La Laguna Tenerife (22')
Técnica a Galbiati, que no ha aprovechado Fitipaldo; pero balón para el La Laguna por falta de diakite
Baskonia 49-36 La Laguna Tenerife (22')
Scrubb, al segundo intento, mete un triple
Baskonia 49-33 La Laguna Tenerife (22')
Markus Howard se estrena en el partido y pone el más dieciséis, una ventaja que ya se vio en el segundo cuarto
Baskonia 47-33 La Laguna Tenerife (21')
Frisch, a pase de Diakite, ampía la ventaja baskonista
ARRANCA EL TERCER CUARTO
Buena primera parte del Baskonia, que sin Markus Howard ha sido capaz de doblegar sin problemas a un La Laguna Tenerife que no ha sabido defender los ataques baskonistas.
Se preveía dos tipos de partido. Uno de control que le interesaba a los laguneros y otro más descontrolado y con muchos puntos que le podía servir mejor al Baskonia. Se está dando claramente el segundo. Sin Marcelinho, los bases vitorianos dominan el ritmo y ese invita a correr. Y ahí, gana el conjunto vasco.
La Laguna, al menos, pudo rebajar la distancia en los últimos minutos, pero el triple final de Kurucs puede hacer mucho daño.
DESCANSO: Baskonia 45-33 La Laguna Tenerife
Baskonia 45-33 La Laguna Tenerife (20')
Kurucs anota un triple con un lanzamiento en el último segundo de esta primera mitad
Baskonia 42-33 La Laguna Tenerife (19')
Shermadini provoca una falta y no falla los tiros; baja la ventaja de los diez y gran parcial para La Laguna
Baskonia 42-31 La Laguna Tenerife (19')
Fitipaldo se levanta y anota un triple para poner a su equipo a once y seguir soñando
Baskonia 42-28 La Laguna Tenerife (18')
Giedraitis recibe una falta y anota dos tiros libres
Baskonia 42-26 La Laguna Tenerife (18')
Intercambio rápido de canastas que no influye mucho en un Baskonia que sigue encontrando muchas facilidades en ataque
Baskonia 40-24 La Laguna Tenerife (17')
Spagnolo se estrena tras asisrencia de Omoruyi
Baskonia 38-24 La Laguna Tenerife (16')
Omoruyi saca petroleo de la zona, donde están siendo superiores los baskonistas
Baskonia 36-24 La Laguna Tenerife (16')
Giedraitis rompe la sequía tras dejar atrás a su defensor y clavar un triple
Baskonia 36-21 La Laguna Tenerife (16')
No hay quien pare a Luwawu-Cabarrot, mete la canasta bajo aro y recibe falta de Fran Guerra; falla el adicional
Baskonia 34-21 La Laguna Tenerife (15')
Luwawu-Cabarrot aplaudió al anotar y le han pitado técnica; lo aprovecha el La Laguna
Tiempo muerto de Txus Vidorreta, el primero del partido; tal vez ha tardado demasiado, porque su equipo ya pierde de catorce
Baskonia 34-20 La Laguna Tenerife (15')
Luwawu-Cabarrot vuelve a anotar y la ventaja baskonista no para de crecer
Baskonia 32-20 La Laguna Tenerife (13')
Trent Forrest aprovecha el desajuste de la defensa insular para romper, anotar y recibir una falta; mete el adicional
Baskonia 29-20 La Laguna Tenerife (12')
Forrest anota dos tiros libres y amplía de nuevo la ventaja anueve puntos
Baskonia 27-20 La Laguna Tenerife (11')
Shernadini aprovecha un pase interior y mchaca la canasta baskonista
Baskonia 27-18 La Laguna Tenerife (11')
Diakite, con su décimo punto, lleva la ventaja vitoriana a los nueve puntos
FINAL DEL PRIMER CUARTO: Baskonia 25-18 La Laguna Tenerife
Baskonia 25-18 La Laguna Tenerife (10')
Esos tres segundos le han bastado a Luwawu-Cabarrot, que se ha cruzado la pista y la ha clavado
Baskonia 22-18 La Laguna Tenerife (10')
Scrubb recibe una falta y mete un tiro libre; quedan tres segundos
Baskonia 22-17 La Laguna Tenerife (10')
Diakite se queda solo y sigue anotando, ahora un mate; lleba ocho puntos
Baskonia 20-17 La Laguna Tenerife (9')
Omoruyi sólo mete uno de los dos tiros libres de que dispone; entramos en el último minuto
Baskonia 19-17 La Laguna Tenerife (9')
Gran penetración de Sastre; los insulares están encontrando espacios para entrar y los están aprovechando
Baskonia 19-15 La Laguna Tenerife (8')
Asistencia de Jaime Fernández y Fran Guerra se mete hasta la cocina
Baskonia 19-13 La Laguna Tenerife (7')
Luwawu-Cabarrot se va hacia la cansta, choca con Sastre, pero acaba anotando
Baskonia 17-13 La Laguna Tenerife (7')
Esto es una vorágine atacante, Giedraitis clava otro triple y contesta Omoruyi con un mate. ¡Vaya espectáculo!
Baskonia 15-10 La Laguna Tenerife (6')
No se achica el Baskonia y lo peor para los laguneros es que el triple es de su máximo anotador: Luwawu-Cabarrot
Baskonia 12-10 La Laguna Tenerife (6')
Fitipaldo sale bien de los bloqueos y cuela otro triple, el segundo consecutivo
Baskonia 12-7 La Laguna Tenerife (6')
Forrest anota de nuevo, tras encestar los dos tiros producto de una falta
Baskonia 10-7 La Laguna Tenerife (5')
Forrest pone el más seis, la primera ventaja importante, pero responde Fitipaldo con un triple
Baskonia 8-4 La Laguna Tenerife (4')
Otro triple de Diakite, que estaba muy solo ahora en un lateral
Baskonia 5-4 La Laguna Tenerife (3')
Contra del equipo lagunero, encuentran a Shermadini y éste encesta muy cómodo
Baskonia 5-2 La Laguna Tenerife (2')
Van Beck anota los dos tiros libres fruto de la falta de Howard; Radzevicius contesta rápido en la otra zona
Baskonia 3-0 La Laguna Tenerife (2')
Segunda falta personal de Markus Howard, al que Galbiati ya tiene que reservar cuando llevan minuto y medio
Baskonia 3-0 La Laguna Tenerife (1')
Diakité abre la cuenta desde la esquina con un triple
ARRANCA EL PARTIDO
Ya están los jugadores en pista, con un ambiente espectacular. Esto está a punto de empezar...
Sólo Real Madrid, Valencia Basket, Barça y La Laguna Tenerife han jugado la fase final de la Copa del Rey en la última década, lo que sitúa al equipo lagunero entre los mejores de los últimos años; aquí, no obtsante, el favorito es el Baskonia
Txus Vidorreta, técnico del La Laguna Tenerife
“Es una eliminatoria abierta, igualada. Ellos vienen en posición de cabeza de serie y eso les hace ser algo más favoritos pero nosotros tenemos la tradición de haber competido muy bien los últimos años de Copa. Debemos mantener nuestra línea de juego de la temporada, compartir la pelota, ser efectivos en la pintura y mantener buenos porcentajes en la línea de tres puntos”.
La batalla del choque se intuye que estará en el ritmo del encuentro, que los vitorianos intentarán que sea más rápido y los tinerfeños más lentos; aunque a estos últimos les faltará la persona que lograr marcar ese ritmo: Marcelinho Huertas
Trent Forrest, jugador del Baskonia
“Te juegas todo a un partido y eso la hace especial. No tenemos presión, es sumamente emocionante porque el año pasado no estuvimos en la Copa y este año sí, así que siento que hay muchas cosas que podemos ver como algo positivo. Todo el mundo está emocionado por jugar, sin duda”.
Ninguno de los dos equipos aparece claramente destacado como favorito en el análisis previo a la Copa del Rey, pero siempre habrá que estar atentos al tapado, porque calidad tienen de sobra ambos
¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del tercer partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 que van a disputar el Baskonia y La Laguna Tenerife.
Marcelinho Huertas se ha convertido en el nombre clave del duelo que este viernes abre la segunda jornada de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026. "Salvo milagro", el brasileño no estará con La Laguna Tenerife y, con ello, el conjunto lagunero pierde muchas opciones de plantar cara a un Baskonia que regresa a la Copa tres años después.
Huertas fue clave para que La Laguna eliminara al Barça el pasado año en cuartos de final. Y también para que su equipo ganara hace tres semanas al propio Baskonia en La Laguna. De ahí que sea insustituible en su equipo, que suele bajar su rendimiento cuando él falta.
“Sigue mejorando muy rápido, pero no lo suficiente como para entrenar con el equipo. Si continúa sin entrenar, evidentemente, no jugará el viernes; los plazos se acortan, pero somos muy optimistas porque el objetivo siempre ha sido que estuviera bien para el mes de marzo”, afirmaba Txus Vidorreta en la previa, dejando con ello claro que la prioridad no es tenerlo para este partido, sino recuperarlo completamente.
Pese a que el conjunto tinerfeño es un histórico de la Copa y el único que ha participado en ella en los diez últimos años junto a Real Madrid, Barça y Valencia Basket, el favorito es el Baskonia. Los de Paolo Galbiati han ido de menos a más en esta temporada y llegan fuertes al torneo copero. Aunque también con bajas como la de Khalifa Diop y dudas como la de Norwell, Howard o Kurucs.
El Baskonia no pudo jugar las dos últimas Copas del Rey por su mal hacer en las primeras vueltas, pero esta vez es cabeza de serie y su juego ha ido a más en la Liga ACB y en la Euroliga.
El conjunto azulgrana llega con muchas ganas tras perderse estos años el torneo del K.O. y algunos de sus jugadores emblemáticos no saben lo que es jugarlo. No hay dudas de que es el torneo que más opciones tienen de ganar y van a ir a por todas.