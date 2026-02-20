Baskonia - La Laguna Tenerife en directo hoy | Partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 en vivo

Retransmisión en directo del tercer partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Baskonia y La Laguna Tenerife.

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo del tercer partido de cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 que van a disputar el Baskonia y La Laguna Tenerife.

Ninguno de los dos equipos aparece claramente destacado como favorito en el análisis previo a la Copa del Rey, pero siempre habrá que estar atentos al tapado, porque calidad tienen de sobra ambos

“Te juegas todo a un partido y eso la hace especial. No tenemos presión, es sumamente emocionante porque el año pasado no estuvimos en la Copa y este año sí, así que siento que hay muchas cosas que podemos ver como algo positivo. Todo el mundo está emocionado por jugar, sin duda”.

La batalla del choque se intuye que estará en el ritmo del encuentro, que los vitorianos intentarán que sea más rápido y los tinerfeños más lentos; aunque a estos últimos les faltará la persona que lograr marcar ese ritmo: Marcelinho Huertas

“Es una eliminatoria abierta, igualada. Ellos vienen en posición de cabeza de serie y eso les hace ser algo más favoritos pero nosotros tenemos la tradición de haber competido muy bien los últimos años de Copa. Debemos mantener nuestra línea de juego de la temporada, compartir la pelota, ser efectivos en la pintura y mantener buenos porcentajes en la línea de tres puntos”.

Sólo Real Madrid, Valencia Basket, Barça y La Laguna Tenerife han jugado la fase final de la Copa del Rey en la última década, lo que sitúa al equipo lagunero entre los mejores de los últimos años; aquí, no obtsante, el favorito es el Baskonia

Ya están los jugadores en pista, con un ambiente espectacular. Esto está a punto de empezar...

No se achica el Baskonia y lo peor para los laguneros es que el triple es de su máximo anotador: Luwawu-Cabarrot

Esos tres segundos le han bastado a Luwawu-Cabarrot, que se ha cruzado la pista y la ha clavado

Shermadini provoca una falta y no falla los tiros; baja la ventaja de los diez y gran parcial para La Laguna

La Laguna, al menos, pudo rebajar la distancia en los últimos minutos, pero el triple final de Kurucs puede hacer mucho daño.

Se preveía dos tipos de partido. Uno de control que le interesaba a los laguneros y otro más descontrolado y con muchos puntos que le podía servir mejor al Baskonia. Se está dando claramente el segundo. Sin Marcelinho, los bases vitorianos dominan el ritmo y ese invita a correr. Y ahí, gana el conjunto vasco.

Buena primera parte del Baskonia, que sin Markus Howard ha sido capaz de doblegar sin problemas a un La Laguna Tenerife que no ha sabido defender los ataques baskonistas.

Markus Howard se estrena en el partido y pone el más dieciséis, una ventaja que ya se vio en el segundo cuarto

Técnica a Galbiati, que no ha aprovechado Fitipaldo; pero balón para el La Laguna por falta de diakite

La jugada acaba con falta sobre Scrubb, de tres tiros, que no falla. El ataque lagunero ha acabado en seis puntos a favor

Frisch saca una falta personal de Doornekamp; falla los dos, cogen el rebote, el balón llega otra vez a Frisch y falla un triple

Tiempo muerto de Galbiati, que no se cree el bache en el que han entrado los suyos cuando todo parecía controlado

Doornekamp se estrena en el partido para mantener a su equipo a una jugada muy cerca

Falta sobre Omoruyi a 1:05 del final del cuarto; el pívot del Baskonia sólo mete uno de los tiros

Trent Forrest aparece para mantener la distancia a su equipo; falla el ataque La Laguna y la ventaja se queda en cuatro puntos

Marcelinho Huertas se ha convertido en el nombre clave del duelo que este viernes abre la segunda jornada de cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026. "Salvo milagro", el brasileño no estará con La Laguna Tenerife y, con ello, el conjunto lagunero pierde muchas opciones de plantar cara a un Baskonia que regresa a la Copa tres años después.

Huertas fue clave para que La Laguna eliminara al Barça el pasado año en cuartos de final. Y también para que su equipo ganara hace tres semanas al propio Baskonia en La Laguna. De ahí que sea insustituible en su equipo, que suele bajar su rendimiento cuando él falta.

“Sigue mejorando muy rápido, pero no lo suficiente como para entrenar con el equipo. Si continúa sin entrenar, evidentemente, no jugará el viernes; los plazos se acortan, pero somos muy optimistas porque el objetivo siempre ha sido que estuviera bien para el mes de marzo”, afirmaba Txus Vidorreta en la previa, dejando con ello claro que la prioridad no es tenerlo para este partido, sino recuperarlo completamente.

Pese a que el conjunto tinerfeño es un histórico de la Copa y el único que ha participado en ella en los diez últimos años junto a Real Madrid, Barça y Valencia Basket, el favorito es el Baskonia. Los de Paolo Galbiati han ido de menos a más en esta temporada y llegan fuertes al torneo copero. Aunque también con bajas como la de Khalifa Diop y dudas como la de Norwell, Howard o Kurucs.

El Baskonia no pudo jugar las dos últimas Copas del Rey por su mal hacer en las primeras vueltas, pero esta vez es cabeza de serie y su juego ha ido a más en la Liga ACB y en la Euroliga.

El conjunto azulgrana llega con muchas ganas tras perderse estos años el torneo del K.O. y algunos de sus jugadores emblemáticos no saben lo que es jugarlo. No hay dudas de que es el torneo que más opciones tienen de ganar y van a ir a por todas.