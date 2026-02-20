"Es una de las tareas más duras...": El pesar de Scariolo ante lo que tiene que afrontar el Real Madrid

El equipo blanco se enfrenta al Valencia Basket en su pabellón y con la mayor parte del público en contra en una Copa del Rey que inició con repaso

Real Madrid y Valencia Basket van a disputar este sábado la semifinal más dura de una Copa del Rey de baloncesto 2026 que ya vivió un jueves de locura, con un intenso partido entre el equipo taronja y el Joventut, y con una paliza del Madrid frente a Unicaja.

Ante los malagueños, los de Scariolo llegaban con ganas de revancha después de haber perdido la final del pasado año. Y, frente a los de Pedro Martínez, las ganas no son menores después de las dos derrotas de principios de temporada. La primera le costó al Madrid la Supercopa y, la segunda, tras otra dos días después frente al Panathinaikos, produjo una crisis que marcó el punto de inflexión que llevó a los madridistas a reaccionar en la Euroliga y liderar con solvencia la ACB.

Ahora se ven con otro título en juego y en casa del Valencia Basket. Algo que, aunque haya aficionados de todos los equipos -y de otros de la ACB-, desde Madrid consideran que es como jugar fuera de casa.

“Somos conscientes de que jugar contra el Valencia en Valencia es una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo. Juegan muy bien, tienen una identidad muy bien definida, con un gran entrenador y un trabajo de un par de años de construcción. (...) Están arriba en todo, hacen un trabajo de gran calidad con una selección de plantilla a la medida del entrenador. Tendrá el apoyo de todo su público, pero creo que nos podemos plantear estar a la altura y competir con ellos”, señala Sergio Scariolo en la previa de un duelo en el que quieren saldar cuentas.

El técnico del Real Madrid insiste en que el Valencia Basket es un "equipazo" y que tiene la "oportunidad, delante de su público" de "poder hacer algo grande y, por supuesto, les generará una gran motivación”.

Sergio Llull y Gaby Deck ya saben lo que les espera

Sus palabras las corroboran los pesos pesados del Madrid, empezando por su capitán, Sergio Llull. "Espero una semifinal súper dura. Ellos juegan en casa, van a estar muy motivados, juegan a un ritmo muy alto y vamos a tener que prepararlo muy bien", avisaba el balear.

Gabi Deck, que podría ser 'sacrificado' en ese duelo, sabe de sobra cómo son este tipo de partidos. "Sabemos que es un gran rival, que juega con su gente e intentaremos dar el máximo del minuto 1 al 40. Y ojalá nos salga bien. Como siempre digo, si hacemos nuestras cosas y estamos concentrados tenemos muchas chances de llevarnos la victoria", indicaba el argentino.

Scariolo espera un mejor Real Madrid

Con esas premisas, Sergio Scariolo tiene muy claro lo que tienen que hacer sus hombres ante el Valencia Basket. Ante todo, defender, como lo hicieron ante Unicaja. "No he visto a ningún equipo que gane sin defender bien. El equipo tiene tendencia natural a atacar, pero poco a poco los jugadores van encontrándose más cómodos. Cuando tienes una naturaleza, es difícil producir todos los días en una faceta que no está en un ADN, pero en momentos dado sí y éste es uno", avisaba.

No obstante, pese a ganar de 30 (100-70) en su debut en esta Copa del Rey, aún espera una mejor versión de los suyos. “La tendencia es mejorar e ir hacia arriba. Hemos trabajado muy bien desde el inicio -ante Unicaja-, más allá de lo que se ve en la cancha. Tenemos ciertas tendencias, fortalezas y debilidades que intentamos potenciar y maquillar. Pero la tendencia es positiva”, sentenciaba el de Brescia.