Real Madrid - Unicaja en directo hoy | Partido de Copa del Rey 2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo de la segunda semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 entre el Real Madrid y el Unicaja de Málaga.

¡Buenas noches! Arrancamos con la retransmisión en directo de la segunda semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 que va a enfrentar al Real Madrid y al Unicaja de Málaga.

Son dos 'viejos enemigos' que se han visto en muchas ocasiones en las últimas fechas -el domingo fue la última- y que ya disputaron la final del pasado año, con triunfo malagueño.

Ambos equipos aparecen como favoritos para esta edición de la Copa del Rey, como se vaticina en el análisis previo que desarrollamos en este video.

Unicaja y Real Madrid son, además, los campeones de las tres últimas ediciones de la Copa, pues los malagueños ganaron en 2023 y 2025 y los madridistas en 2024, lo que da más valor al enfrentamiento.

“El otro día hicimos una primera parte bastante mala, también por mérito de un Unicaja muy acertado y que jugó muy bien sus armas. Pero esperamos un partido totalmente diferente y tenemos que estar muy concentrados los 40 minutos para tener opciones de ganar”.

Ya se conoce el primer semifinalista, que será el rival del Madrid o de Unicaja. El Valencia Basket gana por 95-84 al Joventut y seguirá vivo en 'su' Copa del Rey, donde sólo ha perdido un partido en España este año: ante los malagueños precisamente

Unicaja y Real Madrid se vuelven a ver las caras tras lo sucedido el pasado domingo en el Martín Carpena en unos cuartos de final de la Copa del Rey 2026 que serán la repetición de la final vivida hace un año en Gran Canaria.

Entonces, los malagueños dieron la gran sorpresa y barrieron a un Madrid que siempre estuvo a merced del equipo de Ibon Navarro y que ahora, como ha reconocido Scariolo en la previa, llega por ello con ganas de revancha.

Desde entonces se han visto en muchas ocasiones, en liga regular, en pretemporada, en los 'play offs' de la pasada campaña... y en todas ganó el Madrid, salvo en el tercer partido de ese 'play off', en lo que fue la única derrota madridista en la Liga ACB en toda la primera parte del año.

Tras eso sólo han perdido dos partidos más, frente a Baskonia y Barça, ya esta temporada, lo que significa que Unicaja es de los pocos que le tiene tomada la medida. De hecho, en los dos encuentros que han jugado este año, el Madrid ha ido a remolque hasta el tramo final, cuando su fondo de armario le ha permitido imponerse. El pasado domingo, sin ir más lejos, los madridistas llegaron a ir perdiendo de 18 en Málaga.

Eso hace que el resultado de este partido sea incierto pese a que el Real Madrid parta como favorito, como también lo es para ser el campeón de esta Copa del Rey de baloncesto 2026.