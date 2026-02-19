El Valencia Basket acaba con el 'efecto Ricky Rubio'

El equipo taronja se convierte en el primer semifinalista de la Copa del Rey tras vencer por 95-84 al Joventut

El Valencia Basket es el primer semifinalista de la Copa del Rey 2026 después de vencer por 95-84 a un Joventut que no se rindió en ningún momento y apuró hasta el último suspiro pese a ir por momentos perdiendo de casi 20 puntos.

El gran segundo cuarto del conjunto de Pedro Martínez, que con un 24-11 marcó la diferencia que luego rondaría el resto del encuentro, fue clave en un partido en el que el Joventut estuvo a la altura de su rival durante los otros tres cuartos. Mucha culpa de ello la tuvo Kameron Hunt, máximo anotador del partido con 26 puntos.

De hecho, pese a empezar 5-0 abajo, el primer cuarto fue de claro color verdinegro. Con Ricky Rubio dirigiendo y Kameron Hunt causando estragos desde todos lados, la Penya se mantuvo por delante con ventajas cortas, pero sin perder el mando del partido.

Un arreón final taronja, que dejó la ventaja en un punto, anunciaba lo que vendría luego. Jean Montero anotó nada más arrancar el segundo cuarto con una bandeja fácil. Fue una declaración de intenciones de lo que le iba a llegar a los de Miret.

No fue tanto por lo mucho que produjo el dominicano y también sus compañeros, fue la diferencia entre anotar fácil y no poder encontrar un hueco para hacerlo.

Gran defensa del Valencia Basket

El Valencia Basket defendió muy bien en este segundo periodo, en el que dejó en 11 puntos a su rival, seis de ellos de Hanga con dos triples consecutivos. Y se fue con doce puntos de ventaja (46-34) al intermedio.

El inicio del tercer cuarto, con Badio anotando cómodo, el Joventut atascado y el marcador disparándose a los 17 puntos de ventaja hacían indicar que el partido estaba visto para sentencia.

Nada más lejos de la realidad, porque fue el momento en el que Hunt despertó de su letargo, empezó a coger balones, a dividir a la defensa rival y anotar de forma compulsiva para animar a los suyos. En un santiamén, de los 17 de desventaja se pasó a los 7. El Joventut había vuelto.

Hunt encendió a sus compañeros, que empezaron a creer y tras un triple de Birgander a poco más de un minuto para el final del tercer cuarto, los verdinegros se pusieron a cuatro (62-58).

El Joventut llega a ponerse a tres

El marcador podría haber acabado apretado si no hubiera sido por un error de Hakason, que permitió, con una falta en el último segundo, irse al Valencia Basket de siete (67-60) antes de afrontar el último periodo.

Era una diferencia asumible, que en algún momento lograron reducir hasta tres (69-66) con dos triples verdinegros nada más comenzar. Pero el acierto visitante tenía un límite y en cuanto bajaron un poco sus porcentajes, los levantinos volvieron a irse con una ventaja de en torno a diez puntos que les hizo jugar con mucha tranquilidad el resto del partido.

Los de Dani Miret nunca se rindieron, pero ya no daban para más y Badio y Montero se encargaron de dejarles sin opción a la remontada.

Ficha técnica del Valencia Basket 95-84 Joventut

Valencia Basket (22+24+21+28): Badio (21), Thompson (2), Taylor (6), Pradilla (15), Reuvers (10) -cinco titular- Montero (19), De Larrea (7), López-Arostegui (-), Puerto (3), Key (8), Costello (-) y Sako (4).

Asisa Joventut (23+11+26+24): Rubio (11), Hunt (26), Kraag (13), Ruzic (2), Birgander (2) -cinco titular- Drell (-), Hakanson (6), Vives (3), Niebla (-), Tomic (10) y Hanga (11).

Árbitros: Pérez Pizarro, Caballero y Olivares. Sin eliminados.