PAOK - Celta de Vigo, en directo el partido de ida de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League en vivo online

En pleno bache de resultados, que no de juego, el conjunto celeste se mide a un rival al que ya superó en la Fase Liga en Balaídos, aunque el conjunto griego se está mostrando especialmente fuerte en su su campo

¡Muy buenas tardes! El Celta de Vigo retoma la Europa League en pleno bache de resultados , pues no conoce la victoria en sus cinco últimos partidos, cuatro de ellos en LaLiga. Visita en la ida de la eliminatoria previa a los octavos de final a un PAOK de Salónica que viene mostrándose intratable en su campo , aunque este mismo curso ya tiene la referencia del 3-1 logrado en la Fase Liga en Balaídos. Pese a ello, los celestes no se fían y se han descolgado el cartel de favoritos. ¡Arrancamos!

Alineaciones PAOK - Celta de Vigo: Alineación probable de PAOK y Celta de Vigo en la ida de los dieciseisavos de la Europa League

Antes de conocer las alineaciones oficiales de ambos equipos, os dejamos toda la información previa al choque y los onces probables de Razvan Lucescu y Claudio Giráldez.

En concreto, la última derrota del PAOK delante de sus aficionados se produjo el 13 de febrero de 2025, en la ida del 'play off' de la Europa League frente al Steaua de Bucarest (1-2).

El PAOK lleva más de un año sin perder un partido oficial en el imponente Estadio Toumba. De hecho, nunca un equipo español ha ganado en el feudo de Salónica, donde este curso el Real Betis perdió 2-0 en la Fase Liga de esta misma competición.

El Celta de Vigo se presente en Grecia tras encadenar cinco partidos sin ganar, cuatro de LaLiga y el último de la Fase Liga de la Europa League ante el Estrella Roja en Belgrado (1-1). En el campeonato doméstico solo ha sumado dos puntos de los 12 últimos en juego, fruto de los empates frente a Getafe (0-0) y Espanyol (2-2) y las derrotas contra (3-1) y Osasuna (1-2). Pese a ello, las sensaciones en el juego no son negativas.

Ya está todo preparado en el vestuario del Celta de Vigo en el Toumba Stadium, donde lucirá su primera indumentaria de color celeste.

Ojo que en el once del Celta de Vigo hay tres futbolistas que podrían perderse el encuentro de vuelta en Balaídos en caso de ver una amarilla esta tarde : Radu, Óscar Mingueza y Miguel Román.

Claudio Giráldez le quita el cartel de favorito al Celta de Vigo: "Veo la eliminatoria con el PAOK al 50 por ciento"

“Tenemos que estar estables durante toda la eliminatoria si queremos pasar. Sabemos que en una eliminatoria cualquier mal momento lo puedes pagar caro. Ojalá tengamos una buena versión del equipo, creo que estamos preparados para el reto y tengo máxima confianza en los jugadores para llegar a nuestro campo con un buen resultado. El equipo ha demostrado que puede competir en cualquier escenario, que es capaz de mostrar su fútbol en escenarios muy complicados”, afirmó en rueda de prensa el técnico del Celta de Vigo.

¡El Celta de Vigo no estará solo en el Toumba Stadium! Un nutrido grupo de aficionados celestes estarán en las gradas del recinto de Salónica animando a los suyos.

El Celta de Vigo atraviesa por un bache de resultados en LaLiga, sumando ya cuatro jornadas consecutivas sin vencer y solo dos puntos de los últimos 12 en juego, aunque pese a todo se mantiene en la pelea por las plazas europeas. Pero este jueves necesita cambiar el chip para afrontar la ida de una eliminatoria decisiva en la Europa League ante el PAOK de Salónica, un rival al que se ha enfrentado esta misma campaña en Balaídos, con victoria por 3-1.

Las temibles estadísticas del PAOK

El imponente Estadio Tumba, donde el PAOK lleva más de un año sin perder un partido, y el gran momento de forma del equipo dirigido por el rumano Razvan Lucescu, proponen un enorme desafío al Celta de Claudio Giráldez. De hecho, nunca un equipo español ha ganado en el estadio de Salónica, donde este curso el Real Betis perdió 2-0 en la Fase Liga de la competición continental. Además, la última derrota del PAOK delante de sus aficionados se produjo el 13 de febrero de 2025, en la ida del 'play off' de la Europa League frente al Steaua de Bucarest (1-2).

El PAOK, inmerso en la pelea por el título de Liga -es tercero a tres puntos del líder AEK, pero con un partido menos-, solo ha perdido uno de sus últimos trece partidos oficiales, ante el Lyon (4-2) en la última jornada de la primera fase de la segunda competición europea. Ese notable crecimiento ha venido acompañado de una mejoría defensiva que lo ha llevado a celebrar hasta nueve porterías a cero. Otro serio aviso para el Celta, que se encontrará a un rival muy diferente al que doblegó en Balaídos el pasado 2 de octubre.

Importantes bajas en las filas griegas

La mejor noticia para los celestes es que Lucescu no podrá contar con hasta cinco habituales titulares, incluido el talentoso mediapunta Giannis Konstantelias, el jugador con más proyección del fútbol griego. El delantero Georgios Giakoumakis, autor del gol de su equipo en Balaídos, tampoco podrá jugar por acumulación de tarjetas, mientras que Despodov, Pelkas e Ivanesuc son baja por lesión y el francés Meité duda por una lesión en la cadera.

Las dudas en el once de Giráldez

Por su parte, el Celta de Vigo viaja a Grecia tras encadenar cinco partidos sin ganar, cuatro de Liga y el último de la Fase Liga del toineo. No obstante, su juego ante Osasuna (derrota en Balaídos) y Espanyol (empate en Cornellà) ha reforzado a un equipo que pierde a Hugo Sotelo por un esguince y sufrirá algunos retoques en su once. Así, el internacional español Óscar Mingueza e Ilaix Moriba, dos de los habituales, recuperarán la titularidad. La gran duda está en quién acompañará al guineano en el doble pivote.

Giráldez tiene que elegir entre la veteranía del uruguayo Matías Vecino y la juventud de un Miguel Román que está brillando en su primera temporada con el primer equipo. En ese caso, Fer López adelantaría su posición para acompañar a Hugo Álvarez y Borja Iglesias en la línea de ataque, a la que también aspiran Ferran Jutglà, reencontrado con el gol en Cornellà, y Pablo Durán.