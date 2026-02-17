El Celta de Vigo pierde a Hugo Sotelo para la ida ante el PAOK

El Celta de Vigo no podrá contar con Hugo Sotelo para la ida de la ronda extra de la Europa League ante el PAOK por lesión

El Celta de Vigo afronta con compromiso y muchísima ilusión la ronda extra de la Europa League en busca de los octavos de final de la competición europea. Los gallegos se medirán al PAOK, equipo griego que llega a la cita en racha. Para el partido de ida, el Celta de Vigo pierde a Hugo Sotelo que, por culpa de un esguince, es baja para el choque.

Hugo Sotelo, baja en el Celta de Vigo

Hugo Sotelo es baja para el partido del jueves contra el PAOK después de sufrir un esguince en el tobillo derecho durante el entrenamiento de hoy en la ciudad deportiva Afouteza. Una baja que se suma a la del extremo Álvaro Núñez, tercer y último refuerzo invernal del Celta. El exfutbolista del Elche ha empezado a trabajar con el grupo tras mejorar de la pubalgia que viene arrastrando desde finales de 2025, pero todavía no tiene el alta médica. La plantilla celeste realizará mañana, miércoles, un último entrenamiento en el Toumba Stadium de Salónica, donde al día siguiente, a partir de las 18.45 horas, disputará el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Europa League ante el conjunto griego.

La baja de Sotelo deja un hueco en el once a Matías Vecino

Ahora, con la baja de Hugo Sotelo, le ha llegado el turno al nuevo fichaje del Celta, Matías Vecino, que dispone de una oportunidad de oro para hacerse un hueco en los planes de Claudio Giráldez. El internacional uruguayo, tras disfrutar de sus primeros minutos frente al Espanyol en Cornellà, después de dos semanas de trabajo con el equipo para adaptarse al exigente sistema de juego de Claudio Giráldez, se postula para vivir su primera titularidad con el Celta en el duelo europeo contra el PAOK de Salónica. El exfutbolista de la Lazio, fichado en el último día del mercado invernal, llegó a Balaídos para aportar experiencia y liderazgo al centro del campo, donde hasta ahora los jóvenes Ilaix Moriba y Miguel Román, ambos de 23 años, asumieron prácticamente todo el protagonismo.

El espectacular momento de forma del PAOK, con una sola derrota en sus últimos 13 partidos oficiales -ante el Lyon (4-2) en la última jornada de la Liga Europa-, y su solidez en el Toumba Stadium, donde no pierde un partido desde hace más de un año, son otros motivos para que Giráldez recurra a la experiencia de un Matías Vecino que acumula muchos partidos a nivel internacional.