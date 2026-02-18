Marián Mouriño, presidenta del RC Celta, muy optimista con la eliminatoria contra el PAOK

La mandamás del equipo gallego ha atendido a los medios de comunicación antes de poner rumbo a Grecia en donde se muestra confiada en sacar un buen resultado en el partido de ida de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League

Marián Mouriño, presidenta del RC Celta, se ha mostrado bastante optimista sobre las posibilidades de su equipo en la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League que disputa contra el PAOK. Antes de poner rumbo a Grecia, la mandamás del club gallego ha pasado revista a la actualidad del equipo que entrena Claudio Giráldez, abordando temas como el regreso de Fer López y el comunicado del Comité Técnicos de Árbitros (CTA) reconociendo que se equivocó anulando un gol a Borja Iglesias.

Marián Mouriño ha afirmado que confía en que el RC Celta le gane al PAOK en la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League. "Muy ilusionada. Siempre creo que vamos a ganar, así que voy a apostar por un 1-2. Será una eliminatoria dura. Nos han dicho que en su estadio hay un ambiente fuerte, duro, pero ya lo tuvimos en Stuttgart, Belgrado o Zagreb. Nos han tocado partidos con ambientes complicados y, aún siendo el viaje que nos acompañan menos aficionados, vienen 300. Sería importantísimo estar en la próxima ronda".

A continuación, ha valorado positivamente la aportación de Fer López desde su regreso al RC Celta en el mercado de fichajes de invierno. “Nuestra labor es trabajar para los intereses del club. Lo veo muy comprometido, tenía muchas ganas de venir, de demostrar y defender este escudo. Estamos encantados con lo que está aportando en el campo".

Marián Mouriño, presidenta del RC Celta, contenta porque el CTA le da la razón en el gol anulado a Borja Iglesias

Marián Mouriño, presidenta del RC Celta, se ha mostrado contenta porque el CTA haya reconocido que el gol que marcó Borja Iglesias en el pasado partido contra el RCD Espanyol estuvo mal anulado y que tuvo que subir al marcador. "Lo primero es una lástima por Borja porque llevaría ahora 11 goles en Liga. Primero por él y luego por el equipo porque hubiese sido un resultado diferente para nosotros y haber pasado al Espanyol en la tabla. Hay que valorar que el CTA reconozca el error y nos llame y hablemos. Desde que soy presidenta no he hecho comunicados, pero quiero que el celtismo sepa que estamos pendientes de estos temas y trabajando. El CTA ha reconocido el error y en este caso nos ha perjudicado y hay que aceptarlo y agradecerles que lo valoren y lo acepten y pongan las medidas para que no vuelva a sucede".