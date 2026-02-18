Claudio Giráldez le quita el cartel de favorito al Celta de Vigo: "Veo la eliminatoria con el PAOK al 50 por ciento"

El técnico celeste cree que su equipo está atravesado "un momento muy bueno de juego pero no tan bueno de resultados" y considera clave "cerrar la portería" en una eliminatoria que prevé igualada, en busca de los octavos de la Europa League

El Celta de Vigo atraviesa por un bache de resultados en LaLiga, sumando ya cuatro jornadas consecutivas sin vencer y solo dos puntos de los últimos 12 en juego, aunque pese a todo se mantiene en la pelea por las plazas europeas. Pero este jueves necesita cambiar el chip para afrontar la ida de una eliminatoria decisiva en la Europa League ante el PAOK de Salónica, un rival al que se ha enfrentado esta misma campaña en Balaídos.

Al respecto, Claudio Giráldez, entrenador celeste, avisó de que la victoria por 3-1 ante el conjunto griego en la Fase Liga no les sirve de referencia porque el partido de mañana en el Toumba Stadium, al que acuden con tres jugadores apercibidos de sanción, será muy diferente. “Tenemos que estar estables durante toda la eliminatoria si queremos pasar. Sabemos que en una eliminatoria cualquier mal momento lo puedes pagar caro. Ojalá mañana tengamos una buena versión del equipo, creo que estamos preparados para el reto y tengo máxima confianza en los jugadores para llegar a nuestro campo con un buen resultado. El equipo ha demostrado que puede competir en cualquier escenario, que es capaz de mostrar su fútbol en escenarios muy complicados”, afirmó en rueda de prensa.

Las estadísticas, de parte del PAOK

Nunca un equipo español ha ganado en el estadio de Salónica, donde este curso el Real Betis perdió 2-0 en la Fase Liga de la competición continental. Además, la última derrota del PAOK delante de sus aficionados se produjo el 13 de febrero de 2025, en la ida del 'play off' de la Europa League frente al Steaua de Bucarest (1-2). Pero las estadísticas no merman la motivación del cuadro gallego. Al contrario, suponen un acicate añadido.

“Ese dato es muy motivante para nosotros, habla de la dificultad que tiene el reto, de lo difícil que es jugar aquí y del nivel del rival, que encaja poquísimos goles en su estadio”, expuso Giráldez, para quien será fundamental que defiendan “muy bien” por la dificultad de hacerle gol al conjunto dirigido por Razvan Lucescu. Así, el preparador gallego confía en que el buen juego que han mostrado en los últimos partidos les ayude a cortar la serie de cinco encuentros sin ganar -cuatro de LaLiga y uno de la Liga Europa-.

Mejorar en defensa, clave

"El objetivo es ser capaces, pase lo que pase en el resultado, de intentar seguir siendo nosotros mismos, intentar seguir buscando la portería rival, intentar seguir siendo valientes, protagonistas. Estamos, para mí, en un momento muy bueno de juego pero no tan bueno de resultados y ojalá ese buen juego nos lleve a volver a cerrar la portería, que es muy importante para pasar una eliminatoria, como lo hicimos en el mes de enero, como lo hicimos antes de vacaciones de Navidad para unir esas dos partes. Es lo que nos ilusiona a todos y a lo que tenemos que aspirar", explicó.

Pese a todo, el preparador de Porriño prevé una eliminatoria igualada en busca de los octavos de final. “Para nada somos favoritos. Si nos vamos a la experiencia de los equipos o de los jugadores en este tipo de partidos, ellos tienen mucha más que nosotros. Más allá de la diferencia que puede haber entre las ligas, que ya es algo subjetivo, el PAOK está acostumbrado a manejar la presión, a la responsabilidad de tener que ganar. Veo la eliminatoria al 50 por ciento”, añadió Giráldez, de quien se ha conocido que fue tanteado por el Athletic Club el pasado verano.

El sueño de seguir adelante en Europa

"Para todos es un orgullo poder estar en una eliminatoria europea de nuevo tras nueve años lejos de la competición. Queremos seguir avanzando en ella y seguir viendo noches europeas como las que vamos a vivir mañana o las que hemos vivido en estos partidos de fase de liga y valorando cada paso que vamos dando y no personalizándolo para nada en mí porque yo soy una parte muy pequeña de esto que aporto lo que puedo. El mérito se lo quiero trasladar totalmente a los jugadores, a la afición y al club por estar todos tan unidos", sentenció