El coste que tendría para el Celta de Vigo ampliar la cesión de Fer López por una temporada más

El club celeste intentó que el préstamo del mediapunta se alargase hasta 2027, pero no lo consiguió en enero. Ahora ya trabaja de nuevo en ese frente, aunque no se trata de una operación sencilla por varios aspectos

El Celta de Vigo cerró un mercado de enero más movido de lo esperado, con hasta tres caras nuevas. En las últimas horas llegaron el lateral diestro Álvaro Núñez, criticado desde el Elche por decisión de marcharse, y el mediocentro uruguayo Matías Vecino, que llega para suplir las salidas de Fran Beltrán y Damián Rodríguez. Pero antes, y después de meses de negociación, la dirección deportiva celeste pudo concretar el gran objetivo invernal, que no era otro que la repatriación de Fer López.

Dada su falta de oportunidades en el Wolverhampton, donde apenas dispuso de 364 minutos repartidos en 12 encuentros, el madrileño puso todo de su parte para volver a Balaídos, donde se buscó en un primer momento un préstamo por año y medio, hasta junio de 2027, si bien no fue posible convencer a los 'Wolves'.

Largas negociaciones por Fer López

"Intentamos todo tipo de opciones, al final conseguimos que venga seis meses y hay que disfrutarlo cada partido. Supongo que querrán contar con él para el año que viene", avanzó al respecto el director deportivo, Marco Garcés, sobre las opciones de seguir contando con el mediapunta de cara a la próxima campaña.

Pero aunque en A Sede son conscientes de que no será sencillo llegar a un acuerdo, existe la intención de hacer todo lo posible para tratar de prolongar la cesión de Fer López durante la 26/27. Se trata de un asunto en el que ya trabaja el club gallego, que además tiene una idea del gasto que podría suponer ese año extra de préstamo.

Entre 2 y 3 millones de euros por el préstamo

Así, según informa Nós Diario, ampliar la continuidad de Fer López por una campaña más tendría un coste de entre 2 y 3 millones de euros. Esa sería la tarifa que exigiría el Wolverhampton, donde el internacional sub 21 tiene contrato hasta 2030. De hecho, en un primer momento el club inglés ya pidió una contraprestación económica por dejarlo salir en enero, si bien al final el deseo del futbolista pesó tanto que los 'Wolves' dieron su brazo a torcer.

La condición para que la cesión fuese posible, eso sí, fue que el Celta de Vigo se hiciese cargo de su ficha hasta final de temporada, siendo el propio Fer López el que puso de su parte en este sentido al rebajare su salario. De cara al próximo curso, sin embargo, la entidad británica volverá a exigir que los celestes asuman de forma íntegra el sueldo del jugador, con el que habría que negociar de nuevo también.

El deseo de Fer López y el peligro de una oferta superior

Todo ello, siempre que no llegue una oferta de compra que pueda satisfacer las pretensiones de un Wolverhampton que tiene pie y medio en la Championship, pues se encuentra a 18 puntos de la salvación en la Premier League. Este hecho puede jugar a favor de los intereses del Celta, pues Fer López no desea jugar en la segunda inglesa y su preferencia no es otra que seguir en Vigo.

Además, en A Sede tratarán de hacer valer las buenas relaciones con su agente, Jorge Mendes, metido de lleno en los asuntos del conjunto inglés. Pero si llega un tercero y paga un traspaso, poco podrán hacer desde Balaídos para retener a un jugador que nada más regresar se ha convertido en un pilar para Claudio Giráldez. No hay que olvidar que el Wolvherampton pagó 23 millones de euros más dos en variables por su pase y querrá sacar la máxima tajada posible en caso de abrirle de nuevo las puertas.