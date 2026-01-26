Fer López: "Lo que más me apetece del mundo es volver a jugar en Balaídos"

El canterano del Celta ha dejado sus primeras palabras tras confirmarse su vuelta a Balaídos, donde espera disfrutar todo lo que no ha podido hacerlo con el Wolverhampton

La vuelta de Fer López al Celta de Vigo se ha hecho realidad en el día de hoy. Cierto es que tan sólo será por uno meses, pues la cesión acordada entre el club olívico y el Wolverhampton es hasta el 30 de junio de 2026 pero es un tiempo que el madrileño quiere aprovechar para volver a recuperar su buen nivel y disfrutar del fútbol, algo que no ha podido hacer en sus primeros meses en la Premier League.

"La Premier es otro nivel, sobre todo en lo físico y de ritmo, que creo que es una cosa que tenía que mejorar. Quizás no conté con los minutos que me gustaría pero lo que tengo claro es que allí no perdí el tiempo y mejoré mucho en otras facetas", ha explicado el canterano celeste, que ahora portará el número 8 que ha dejado libre Fran Beltrán con su fichaje por el Girona.

"A nivel físico, entrenar con ellos que todos los futbolistas en esa liga son atletas, el competir con ellos, creo que ya mejoras. En el club también te exigen mucho a nivel de preparación física. En este sentido he dado un paso adelante", ha asegurado Fer López, que sabe que el próximo verano deberá volver al Molineux Stadium.

No tuvo en volver cuando surgió la oportunidad

En cuanto a cómo ha vivido estos meses lejos de Vigo, Fer López no ha dudado en reconocer que no ha dejado de seguir al equipo. "Siempre que no coincidía con un partido mío, veía todos los del Celta. He hablado mucho con muchos compañeros y con el entrenador mucho tiempo. Estoy muy contento de volver y me alegro de que todo esté tan bien aquí. Estoy muy contento de poder volver a casa y espero empezar lo antes posible porque tengo muchísimas ganas", ha reconocido.

Tanto es así que el atacante podría tener ya sus primeros minutos de juego este jueves el Belgrado frente al Estrella Roja, en la Europa League: "Vengo con mucha ilusión, vengo a intentar ayudar lo máximo posible al equipo en ese último tercio. La gente ya sabe que tipo de jugador soy y las cualidades que tengo. Vengo a aprender y mejorar mucho".

Por último, en sus declaraciones a los medios del club vigués, Fer López ha querido mandar un mensaje a a la afición celeste: "Dar las gracias por el apoyo, me he sentido muy bienvenido. Lo que más me apetece del mundo es volver a jugar en Balaídos y que pasen cosas buenas".