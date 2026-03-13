Los expertos arbitrales alucinan con el error del VAR contra el Celta de Vigo y Cañizares se queda a gusto: "No nos han perdonado nada"

La polémica expulsión de Borja Iglesias en la ida de los octavos de la Europa League ante el Olympique de Lyon llegó después de que el colegiado se echase la mano al pinganillo y tardase medio minuto en decidir, por lo que podría haberse incumplido el protocolo VAR

El Celta de Vigo acabó con un sabor amargo su encuentra de ida de los octavo de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon. Durante muchos minutos, el cuadro celeste saboreó el triunfo gracias al tanto de Javi Rueda antes de la media hora. Pero en el 87', Endrick consiguió igualar el choque con un tanto no exento de polémica, pues Radu no pudo retener el balón pero su mano estaba contacto con el mismo cuando Yaremchuk acudió a remacharlo en la línea de gol, por si había alguna duda tras el disparo del brasileño.

Las quejas del vestuario del Celta de Vigo

Con todo, las principales quejas del conjunto gallego se centraron en la expulsión de Borja Iglesias por doble amarilla en el minuto 54, lo que cercenó sin duda las opciones de su equipo en el partido, significando además una importante baja de cara a la vuelta del próximo jueves en Francia. Nadie en el vestuario vigués entendía la decisión del colegiado Erik Lambrechts, que tardó en torno a 30 segundos en amonestar por segunda vez al delantero.

"No ha sido convincente en la explicación. En su momento dice que no es la segunda amarilla. Un rato después cambia el criterio. No sé, es extraño", aseguró al respecto Claudio Giráldez. Aunque el foco se centra en si realmente el árbitro belga se apoyó en una información procedente de la sala VOR, como así pareció al llevarse la mano al pinganillo, algo que sería del todo antirreglamentario al saltarse de ese modo el protocolo VAR.

Lo que dice la norma: el VAR no puede intervenir en segundas amarillas

Un especialista arbitral como Mr. Asubío ha mostrado su extrañeza por lo sucedido en su cuenta de X, apuntando que el tiempo transcurrido fue demasiado y que la información del asistente se suele recabar en menos. Por ello, alimenta la duda de que se pudiera haber incumplido el citado protocolo, pues recuerda que desde el VAR no se puede ofrecer información para mostrar una segunda amarilla.

Según la normativa, "el VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un error claro, obvio y manifiesto, o un incidente grave inadvertido, en relación con un gol o no gol, un posible penalti, una tarjeta roja directa o la confusión de identidad", pero no con una segunda amonestación, como sucedió con el 'Panda'. Por ello, aunque desde la UEFA han guardado silencio al respecto, otra cuenta especializada como Archivo VAR no tiene dudas al respecto: "¡El VAR se salta el protocolo para expulsar a Borja Iglesias!".

La 'rajada' de Santi Cañizares por la diferencia de criterio del árbitro

En cualquier caso, hay quien considera que la falta del delantero gallego, que entró con su codo y golpeó en la cabeza a un rival, era merecedora de amarilla. Así lo expresó el ex meta celeste Santi Cañizares, que en directo la tachó de "increíble". Pero para el comentarista televisivo, hay más dudas con respecto a la primera tarjeta, que llegó tras un pisotón, 'rajando' sobre todo por la diferencia de criterio de Erik Lambrechts al valorar las acciones de uno y otro equipo.

"Para mí es falta y punto. Ya está. Viendo la repetición creo que la amarilla está justificada. El baremo que ha utilizado con un equipo y otro es distinto. Al principio pensé que no había contacto suficiente. Ahora lo he visto y es amarilla clara. Dudo mucho de la primera y sobre todo del criterio general del árbitro durante todo el partido. No nos ha perdonado nada, mientras que al Olympique las dos primeras acciones del partido fueron merecedoras de tarjeta a tenor del listón que quiso imponer en el partido", señaló en Movistar.