Preocupante hasta donde alcanza la memoria, favorable en la larga distancia

Los verdiblancos sólo han perdido ocho de 44 partidos en casa ante los vigueses, a los que únicamente han ganado en uno de sus últimos nueve cruces en ambas sedes

El Real Betis, que el próximo domingo 15 de marzo a las 18:30 horas juega su partido de la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports ante el RC Celta de Vigo en el Estadio de La Cartuja con la quinta plaza (de Champions League) en juego, sólo ha perdido ocho de los 44 partidos oficiales disputados como local frente a los celestes, contra los que, además, ha cosechado veinticinco victorias y once empates.

En el precedente más reciente, en noviembre de 2024, los equipos adiestrados por Manuel Pellegrini y Claudio Giráldez empataron un encuentro en el que los gallegos se adelantaron por dos veces, gracias a Javi Rodríguez y Tasos Douvikas, pero en ambas igualaron los verdiblancos mediante Vitor Roque y Marc Bartra.

El Betis perdió recientemente dos veces seguidas en casa ante los celestes: un doblete de Iago Aspas certificó el 0-2 de la campaña 21/22; y cayó por 3-4 la temporada antepasada, cuando marcaron los goles béticos Juanmi Jiménez, Sergio Canales y Nabil Fekir, al tiempo que hicieron los tantos visitantes Jorgen Strand Larsen, Gabri Veiga (2) y Joseph Aidoo.

Antes de estos partidos, el cuadro vigués no vencía en el Benito Villamarín desde la jornada inaugural de LaLiga 13/14, cuando las dianas de Charles Dias y Manuel Agudo 'Nolito' superaron al tanto de Rubén Castro (1-2), y, durante el siglo XXI, se registró sólo otro triunfo celeste, el de la temporada 05/06, cuando ganó por 0-2 gracias los tantos de Jorge Larena y Jesús Perera.

Tres intentos fallidos antes del estreno

La primera victoria céltica en terreno verdiblanco fue con motivo de su cuarta visita, tras haber perdido los tres primeros encuentros de la serie, en la temporada 1942/1943: un 1-3 rubricado con goles del bético Pololo y de los visitantes Del Pino, Roig y Ardévol. Cuatro decenios más tarde, en 1982, el Celta ganó por la mínima -marcó Nene Suárez- en la , donde también se impuso en la campaña 95/96 por 0-3 (goles de Ángel Merino, Gudelj y Geli) y por idéntico tanteo en la 98/99, con tantos de Makelele, Juan Sánchez y Cadete, recuerda Efe.

Una especie de 'bestia negra' sin filtrar los datos

Considerando todos los enfrentamientos oficiales entre Real Betis y RC Celta sin atender a la sede, el conjunto vigués debe considerarse una especie de 'bestia negra' para los de Manuel Pellegrini. De hecho, desde el aterrizaje del chileno en el banquillo verdiblanco, únicamente hubo tres victorias en once encuentros, las dos primeras para inaugurar la serie en la 20/21. Desde entonces, un único triunfo en nueve enfrentamientos, con cinco victorias gallegas y tres empates. Se van a cumplir dos años sin imponerse a los celestes.