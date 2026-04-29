Nuevo dardo del Sporting de Braga al Betis: "El Friburgo es más competitivo"

Al conjunto verdiblanco le interesa que los portugueses accedan a la final de la Europa League, pero las palabras de su capitán, Ricardo Horta, se suman a las pullas lanzadas tras lograr su clasificación en La Cartuja

El tiempo lo cura todo. Aunque aún no han transcurrido ni dos semanas, en el Real Betis ya se pasó la página de la dolorosísima derrota ante el Sporting de Braga en los cuartos de final de la Europa League. Tras ella, afloraron las críticas y los discursos pesimistas. Pero el equipo dirigido por Manuel Pellegrini ha respondido con una victoria ante el Girona y un empate en casa frente al Real Madrid que le hacen tener la quinta plaza en la mano.

¿Por qué le conviene al real Betis que pase el Sporting de Braga?

En La Cartuja nadie esconde la decepción que supuso tanto la eliminación continental como la forma en la que se produjo, con un sonrojante 2-4 después de ir ganando 2-0. Pero al mismo tiempo se insiste en que lograr un sexto billete consecutivo para Europa sería acabar la temporada de forma exitosa. Más si cabe si ese pasaporte llevo el sello de la Champions, algo para lo que el PSG de Fabián ha echado una mano al derrotar al Bayern Múnich.

También están pendientes en el conjunto verdiblanco de lo que haga precisamente el Sporting de Braga en las semifinales de la Europa League ante el Friburgo. Ahora les conviene que sea su verdugo el que acceda a la final para impedir que el conjunto alemán sume puntos para la Bundesliga en esa pelea con LaLiga por la segunda plaza extra de Champions que otorga la UEFA. Aunque no gustaron nada sus burlas tras el partido disputado en la capital hispalense y tampoco habrán sentado muy bien las palabras de su capitán Ricardo Horta.

La comparación de Ricardo Horta

El extremo internacional luso, que firmó un gol y una asistencia en la victoria sobre el Real Betis, ha comparecido ante los medios este miércoles, de cara a la ida de mañana frente al Friburgo en tierras portuguesas (21:00 horas), y ha lanzado un nuevo 'dardo' a los verdiblancos. Lo ha hecho al comparar al equipo dirigido por Pellegrini con el cuadro germano, intuyendo que éste le pondrá en más dificultades.

"Queremos conseguir la clasificación pero del otro lado está un equipo que ciertamente quiere llegar a la final, como nosotros. Vamos a enfrentarnos a un equipo completamente diferente al Betis. Con jugadores más altos, más fuertes y diría que más competitivos. Es un equipo más competitivo. Pero estamos preparados para eso y es un objetivo claro llegar a la final de Estambul", señaló el ex jugador del Málaga.

Carlos Vicens cree que la eliminatoria ante el Real Betis les debe servir de ejemplo

Más comedido, por su parte, se ha mostrado su entrenador, Carlos Vicens. El catalán cree que la clave para superar al conjunto bético, tras el 1-1 de la ida, fue aguantar cuandom tocó hacerlo y aprovechar su momento para hacer sangre, considerado que esa lección les debe servir también para tratar de superar a un rival que vapuleó en cuartos al Celta de Vigo con un global de 6-1, aunque solo marcha octavo en la Bundesliga.

"Mi experiencia en el fútbol me dice que hay momentos para los dos equipos y que hay que capitalizar cuando los momentos son tuyos, como hicimos en la eliminatoria anterior, y ser capaces de que el rival no nos haga demasiado daño en el momento que le pertenece. Pienso que parte de lo que sucedió en Sevilla pasó por ahí y que aunque sean equipos diferentes, hay elementos de la eliminatoria ante el Betis que podemos utilizar y en los cuales debemos seguir siendo muy buenos", explicó.

Los mensajes del Sporting de Braga tras eliminar al Real Betis

En La Cartuja van con el Sporting de Braga en este cruce porque les conviene. Pero la pulla de Ricardo Horta hace que llueva sobre mojado después de que el club portugués lanzara tras su clasificación unos mensajes que escocieron en la entidad helipolitana. Así, además de un 'Sevilla es rojiblanca' que secundó de forma sorprendente el Atlético de Madrid, con connotaciones de El Gran Derbi, se burlaron de unas palabras de Ez Abde tras el empate de la ida: "Tranquilos, en la vuelta ganamos".