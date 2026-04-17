Lo dice el protocolo: error de Massa, confesión de Pau Víctor y burla del Braga

Aunque, incluso sin ese gol, el Braga se habría clasificado para las semifinales de la Europa League, muchos de los que sienten en verdiblanco denuncian que, por su carácter psicológico, esa acción pudo ser un punto de inflexión

A toro pasado, reza el dicho popular español, todos somos toreros. El Sporting de Braga, como confesó el propio Manuel Pellegrini, fue mejor que el Real Betis y mereció una clasificación para las semifinales de la Europa League que, incluso sin el 2-1 al filo del descanso de Pau Víctor, habría conseguido seguramente. Lo que no quita que, sometiendo la acción a un análisis exhaustivo, todos los expertos y protagonistas coincidan en que Davide Massa debió detener el juego en cuanto observó que el choque entre Marc Bartra y Diego Llorente dejaba al madrileño grogui en el suelo, aparentemente con pérdida de conciencia.

Lo que dice el protocolo de la IFAB sobre las conmociones cerebrales

En la reunión del 18 de septiembre 2014 en Nyon, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió implementar un nuevo procedimiento, con efecto inmediato en todas sus competiciones, por el que los árbitros tenían que encargarse de las lesiones de cabeza que se producen en el campo y los casos de posible contusión cerebral, siguiendo las recomendaciones del Comité Médico de la UEFA. Este protocolo, que complementaba la Interpretación de las Reglas de Juego y las Reglas Generales de los árbitros anexas a las mismas, establecía dos puntos.

i. Ante una posible contusión cerebral, el árbitro parará el juego para permitir que el doctor del equipo examine al jugador lesionado, según la Regla 5 de la IFAB Reglas del Juego. En principio esto no debería durar más de tres minutos, a menos que sea un incidente grave y requiera que se trate al jugador en el campo o se le inmovilice en el campo para trasladarlo inmediatamente a un hospital (e.j.: lesión de la columna vertebral).

ii. Cualquier jugador que tenga una lesión en la cabeza y que tenga que ser examinado por posible contusión cerebral sólo podrá seguir jugando después del examen, por confirmación específica del doctor al árbitro de que el jugador está en condiciones de reanudar el juego.

En 2024, la IFAB aprobaría una sustitución permanente de los afectados por una conmoción cerebral (hasta dos por equipo y partido) sin que ésta afecte a las ventanas de cambio y el número de los mismos, permitiéndose al equipo afectado y al rival una sustitución adicional (hasta seis, por tanto). Además, la FIFA lanzó la campaña 'Sospechar, proteger' para reducir los riesgos de daño en la cabeza, instando a los colegiados a detener inmediatamente los partidos para atender al o a los heridos.

El doble error técnico de Massa: dejó seguir en la acción del 2-1 y paró luego para evitar un saque rápido bético

Si ya de por sí Davide Massa, con plena visibilidad de la acción, se equivoca al no detener inmediatamente el juego y anular, si hubiese sido necesario, el tanto de Pau Víctor, el colegiado italiano encargado del Real Betis-Sporting de Braga demuestra que no tenía la conciencia tranquila, pues en la segunda parte, con los locales buscando la remontada, paró el partido e impidió que Sofyan Amrabat sacara rápido para iniciar un ataque por estar sobre el césped, aparentemente lastimado pero (para más inri) sin un choque de cabezas previo, un atacante luso. Ver para creer.

En España, el CTA ya afeó una decisión idéntica durante el Mallorca-Barça

Tras la primera jornada de LaLiga 25/26, el CTA afeó en su programa semanal 'Tiempo de revisión' que Munuera Montero dejara seguir el juego tras un balonazo a Antonio Raíllo que dejó al central del RCD Mallorca conmocionado en el césped, lo que aprovechó Ferrán Torres para hacer el 0-2 y casi sentenciar a favor del FC Barcelona un partido que terminó 0-3. Esto dijo el organismo arbitral: "Ante un golpe, lo primero es el jugador (...) ¿Qué dice el protocolo? Ante cualquier sospecha de conmoción cerebral el árbitro debe detener el juego de inmediato para que el futbolista sea atendido. En esta acción, el árbitro dejó seguir la jugada, pero el impacto obligaba a parar el juego. Sólo si el gol hubiese llegado tras el impacto sería válido. Por tanto, la decisión correcta habría sido detener el juego aplicando el protocolo de conmoción cerebral. Esta jugada nos recuerda que primero está la salud del deportista y, después, todo lo demás".

La confesión de Pau Víctor: "También me habría cabreado"

"Lo he visto rápido... La norma dice que un golpe en la cabeza, y creo que de la forma que ha sido... si a mí no me lo pitan, también me habría cabreado. Un golpe en la cabeza es peligroso. Por suerte para Diego Llorente, se ha podido recuperar y, por suerte para mí, no ha pitado y he podido meter el gol", admitía tras el partido el autor del 2-1, Pau Víctor, mientras que el principal afectado, el central madrileño, denunciaba la situación con sorna: "Es curioso, porque en todos los partidos de la Europa League paran el balón menos hoy. No ha sido inmediato, así que muy bien el árbitro, porque ha hecho todo lo contrario al resto. Le felicito".

El innecesario escarnio del Braga: "Sevilla es rojiblanca"

A la finalización del encuentro, la cuenta oficial en Twitter del Sporting de Braga, según algunas fuentes molesta por la denuncia del Real Betis a la UEFA por los problemas en los accesos de la afición visitante en el partido de ida, lanzó varios mensajes que han escocido en tierras heliopolitanas.

Aparte de un 'Sevilla es rojiblanca' que secundó de forma inesperada el Atlético de Madrid y aquí en la capital andaluzas tiene connotaciones de El Gran Derbi, se burlaron de unas palabras de Ez Abde a los medios oficiales de su club en las que auguraba: "Tranquilos, en la vuelta ganamos". Un comentario sin maldad con el fin de animar a las masas.