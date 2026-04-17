El enfado de Llorente con el árbitro tras caer ante el Braga: "Le felicito"

El zaguero verdiblanco no pudo evitar acordarse del colegiado cuando le preguntaron por la jugada en la que quedó conmocionado y el Braga marcó el 2-1 antes del descanso

El Real Betis fue apeado de la UEFA Europa League tras una aciaga segunda parte en la que los verdiblancos fueron muy superados por el Braga, que acabó venciendo 2-4 en La Cartuja, pasando a semifinales con un marcador global de 3-5. Tras el encuentro, fueron varios los futbolistas béticos que dieron la cara ante las televisiones con derechos y en la zona mixta, curiosamente, todos defensas. Uno de ellos fue Diego Llorente, que atendió a Movistar Liga de Campeones y terminó explotando por alguna que otra acción del colegiado.

"Es curioso porque en todos los partidos de la Europa League paran el balón menos hoy. No ha sido inmediato, muy bien el árbitro, porque ha hecho todo lo contrario al resto. Le felicito", dijo con retranca e ironía el defensa verdiblanco sobre la actuación del colegiado italiano Davide Massa y un lance del juego. Exactamente, Llorente se refería al golpe en la cabeza que se llevó tras un choque con Marc Bartra, por el cual quedó conmocionado y el Braga aprovechó la situación para marcar el 2-1 antes del descanso.

El análisis del partido de Diego Llorente

Acerca del encuentro, el central madrileño explicó que "hemos salido bien y después ellos, a base de errores nuestros, se han metido en el partido. Hemos pasado de generar cinco ocasiones a desconectarnos en una competición en la que lo pagas. Con errores nuestros se ha metido en el partido y, después de crear cinco ocasiones claras, llega una desconexión. Estamos en una competición en la que, si llegan desconexiones, se pagan".

Diego Llorente lamentó que los goles del conjunto luso llegaran a pelota parada y su gran efectividad. "Son dos balones parados, un córner, otro penalti... a ellos les salía todo en la segunda parte y a nosotros nada. Hay que seguir, aún queda LaLiga y tenemos que pelear hasta el final", dijo el zaguero verdiblanco.

Pellegrini no dio importancia al choque de Bartra con Llorente y la decisión del árbitro

Pese al enfado de Llorente con el colegiado, el entrenador del Real Betis también fue preguntado sobre la decisión del árbitro de no parar el partido después del choque entre los centrales béticos, aunque su respuesta fue muy distinta a la de su jugador. "Chocaron dos jugadores nuestros, no se hablaron. No sé si tendría que haber parado; desgraciadamente, cayó el balón y marcaron. En cuatro minutos nos remataron el partido", indicó Pellegrini.