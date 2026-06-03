Primer ensayo para Bakambu: la República Democrática del Congo empata sin goles ante Dinamarca en el test previo al Mundial 2026

El todavía delantero del Betis ha vuelto a salir como titular en el once de su selección, que vive en Bélgica un confinamiento premundialista por una alerta sanitaria para prevenir un posible brote de ébola que ha obligado a suspender el choque ante Chile que estaba fijado para la semana que viene en La Línea de la Concepción (Cádiz)

La selección de la República Democrática del Congo ha realizado en la noche de este miércoles su primer ensayo previo al Mundial 2026 con un encuentro amistoso ante Dinamarca en el estadio Maurice Dufrasne de Lieja (Bélgica), que ha concluido con un empate sin goles. Cédric Bakambu, todavía delantero del Real Betis, ha salido como titular y ha jugado 70 minutos antes de dejar su puesto a Simon Banza. El combinado africano tuvo el control de la posesión (57%) y remató 12 veces a portería por ocho de los nórdicos; pero no fue capaz de mover el marcador.

Primer ensayo premundialista para Bakambu en pleno confinamiento de la RD Congo

Bakambu, que firmó una excelente fase de clasificación y ya ha dicho que quiere aprovechar este mediático escaparate para buscarse un nuevo equipo como agente libre tras el final de su contrato el próximo 30 de junio, ha vuelto a liderar el ataque de su selección y ha gozado una de las mejores ocasiones del encuentro.

En el 25', culminó un rápido contragolpe del cuadro congoleño con un disparo desde la media luna del área que se topó con una buena parada del meta danés Filip Jorgensen, quien fue el mejor del choque con sus cinco intervenciones salvadoras. Fue su único disparo en un duelo algo discreto en el que también firmó un regate (1/1), sólo tocó 14 veces el balón y promedió un 60 por ciento de acierto en el pase (6/10).

Después de este primer amistoso frente al combinado danés en Bélgica, ahora Bakambu y sus compañeros tenían que concentrarse unos días en Andalucía. El próximo martes, día 9 de junio a partir de las 16:00 horas, estaba previsto que la selección de la República Democrática del Congo se enfrentase a Chile en el Estadio Ciudad de La Línea, en La Línea de la Concepción (Cádiz), en su segundo y último test de preparación antes de viajar a tierras norteamericanas. Sin embargo, el choque ha sido suspendido por alerta sanitaria, ante el temor a un posible brote de ébola.

Bakambu, en el histórico Mundial 2026: Portugal, Colombia y Uzbekistán

La República Democrática del Congo está encuadrada en el Grupo K y debutará en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio, a las 19:00 horas, con un duelo ante la gran favorita del cuarteto, Portugal. El duelo más especial llegará en la segunda jornada, donde el cuadro africano se enfrenta a la Colombia de su compañero bético Juan Camilo el 'Cucho' Hernández el día 24 de junio a partir de las 04:00 (hora española). Por último, cerrará la liguilla preliminar con un encuentro ante la selección de Uzbekistán fijado para el día 28-J a las 01:30 horas.

Los 'Leopardos' vivirán un mes histórico tras lograr el penúltimo pasaporte, ya que el último fue para Irak tras eliminar a Bolivia, en el Torneo de Repesca Internacional de la FIFA. En un igualadísimo encuentro, disputado a finales de marzo en el estadio Akron de Zapopan (México),los de Sébastian Desabre vencieron a Jamaica por 1-0, con gol de Axel Tuanzebe en la prórroga. Así, el país celebró su segunda participación en una Fase Final de un Mundial, la primera como República Democrática del Congo después la refundación del antiguo Zaire, que estuvo como tal en Alemania 1974.