Pellegrini no habla de "fracaso" y mira más allá: "La Champions se nos complica"

El técnico del Real Betis admite que la eliminación de la Europa League a manos del Sporting de Braga es "durísima", pero insistió en que el equipo debe levantarse porque aún se puede salvar la temporada, aunque su derrota también afecta a la plaza extra de Champions para LaLiga

Cariacontecido y apesadumbrado tras la eliminación del Real Betis a manos del Sporting de Braga en los cuartos de final de la Europa League. Así se presentaba Manuel Pellegrini para tratar de analizar un partido en el que su equipo mostró dos caras muy diferentes. De una superioridad absoluta en la primera mitad, en la que solo un ajustado fuera de juego de Antony le privó de hacer el 3-0, a encajar cuatro goles ante un rival que lo dejó sin ideas a través de su fútbol de posesión.

La explicación de la derrota del Betis: "Muchísimos errores"

“Es difícil dar explicaciones. El primer tiempo fue de gran nivel, espectacular. Un choque de nuestros centrales les permitió descontar. Tras el 2-3 fue una confusión total. Sentimos sus goles en los primeros minutos de la segunda parte. Hacemos un penal innecesario, en un córner nos cabecean en el área. En cuatro minutos nos hemos puesto nerviosos, hemos distanciado las líneas, se han adueñado del balón y les convenía por el marcador. Hicimos un segundo tiempo con pocas llegadas. Perdimos justamente"., apuntó el técnico chileno, que aludió así a la falta de fortuna en acciones puntuales, como el golpe que se dieron Marc Bartra y Diego Llorente en el origen del 1-2, pero no quiso poner excusas pese a todo a tan dura derrota.

Para el 'Ingeniero', fue el propio conjunto verdiblanco el que se dio un tiro en el pie para dejar escapar el soñado pase a las semifinales cuando lo tenía todo a favor. “Es un traspiés muy duro, no sé si un fracaso. Tras el 2-0 no es fácil entender que no es un fracaso. El fútbol no permite errores y cometimos muchísimos La diferencia era abismal durante 35 minutos, pero el fútbol tiene hechos puntuales y cometimos errores importantes. Espero que tengamos madurez para superar este resultado. Que no sea un antes y un después”, señaló.

Enfocado en la pelea por la Champions

Hacía de ese modo Pellegrini referencia a las siete jornadas que restan en LaLiga, en las que lucharán por una quinta plaza que aún puede servir para jugar la Champions, aunque su propia eliminación supone una rémora para ello. Está en manos de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, representantes españoles en semifinales, mejorar a los alemanes Bayern Múnich y Friburgo.

"La Champions también se nos complica con la eliminación nuestra, la del Celta, la del Madrid... hemos dejado escapar muchos puntos en Europa. Vamos a intentar acabar de la mejor manera posible", afirmó al respecto.

Atrás queda también otra dura noche en Copa del Rey. Pero para el preparador verdiblanco las circunstancias fueron muy diferentes. "Con el Atlético de Madrid también perdimos en casa, aunque la derrota fue distinta. Hoy los errores se han pagado. Esta derrota me duele más. Hay que superarla lo antes posible para acabar la Liga en buena forma", insistió.

Entiende el enfado de la afición del Betis

No por querer pasar página cuanto antes, sin embargo, Pellegrini no entendió el enfado de la afición bética, que despidió a su equipo con pitos y abandonó en masa La Cartuja antes del final. "Es un momento duro tras estar cerca de unas semifinales que hemos perdido de esta manera. Por supuesto que entiendo al público, era una noche de fiesta, teníamos mucho en juego. Si no se va el público enfadado... Es imposible no enfadarse. Es una niche durísima. Pero todavía podemos pelear por Europa, hay que dar la cara para rematar la temporada en puestos europeos. Es probablemente mi momento más bajo de popularidad desde que estoy en el Betis", señaló.

El futuro de Pellegrini

Sobre las críticas recibidos y su futuro en el banquillo verdiblanco, además Pellegrini recalcó que la temporada aún se puede salvar. "Por situaciones puntuales la temporada se está haciendo complicada. No creo que un ciclo dependa de algo puntual. Todos somos responsables de esta derrota. Sin clasificar a Europa sí sería un traspiés importante", destacó, defendiendo además su decisión de apostar por Pau López por delante de Álvaro valles en un partido crucial.

"Se elige a un portero, a un defensa, a un delantero… La Europa League la estaba jugando Pau y no había motivos para cambiar. Cuando hay errores es fácil decir que tenía que haber jugado otro”, sentenció.