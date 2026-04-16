El Ajax se lanza a por Dani Ceballos para descartar su posible regreso al Betis

El Real Madrid sí dará facilidades en verano para la salida del centrocampista utrerano, un habitual en la agenda verdiblanca casi en cada mercado, si bien el club neerlandés ya ha mantenido contactos para su fichaje

Dani Ceballos y el Real Betis han protagonizado multitud de informaciones en los últimos años. Casi en cada mercado de fichajes, unas veces con más fuerza que otras, su posible retorno a Heliópolis -ahora a La Cartuja- vuelve a salir a la palestra. Pero puede que ya no haya más capítulos de este culebrón si se concreta el fuerte interés del Ajax de Ámsterdam.

El centrocampista utrerano cumple su novena temporada en un Real Madrid en el que nunca ha llegado a gozar del protagonismo que deseaba, con el paréntesis de sus dos campañas cedido en el Arsenal (entre 2019 y 2021). Pero todo apunta a que este verano ambas partes separarán sus caminos de forma definitiva. Esta vez sí, existe el compromiso por parte de Florentino Pérez de facilitar su salida, un año antes de que acabe su contrato, en junio de 2027.

Una historia repleta de guiños entre el Real Betis y Dani Ceballos

Esta intención del club blanco hizo que de nuevo hace dos semanas se volviese a apuntar la posibilidad de un regreso al Real Betis. No hay que olvidar que han sido varios los intentos realizados desde que abandonó el conjunto verdiblanco por la puerta de atrás. en 2017. Desde entonces, los guiños para resaltar su beticismo han sido constantes, tanto a través de declaraciones como con publicaciones en redes sociales. Pero nunca ha llegado a dar el paso de verdad para poner todo de su parte y volver a vestir las trece barras.

Los intentos del Real Betis por firmar a Dani Ceballos

Tuvo la oportunidad hace tres veranos, si bien a última hora dejó plantado a su ex equipo y decidió renovar por el Real Madrid. Aquello no gustó nada en la planta noble del Benito Villamarín y Ángel Haro ya dejó caer que ahí dejó pasar su oportunidad, aunque todavía volvieron a la carga en 2024, cuando acabó llegando Lo Celso ante la intransigencia mostrada desde el Santiago Bernabéu, donde nunca han querido desprenderse de Cabellos si no es por una buena suma de dinero.

Estuvo muy cerca del Olympique de Marsella

El pasado verano, sin ir más lejos, llegaron a un acuerdo con el Olympique de Marsella para una cesión con opción de compra obligatoria de 11 millones de euros y cuatro más en variables. Pero fue el centrocampista el que rechazó a última hora la propuesta del conjunto francés, apostando por quedarse en un Real Madrid donde ha vuelto a tener un rol secundario.

Las estadísticas de Dani Ceballos en el Real Madrid

Ni con Xabi Alonso, primero, ni con Álvaro Arbeloa, después, ha logrado tener un papel protagonista. En total, Dani Ceballos ha participado en 22 encuentros este curso entre todas las competiciones, aunque en LaLiga, por ejemplo, solo ha sido titular en cuatro ocasiones. Un pobre bagaje que se resume en 819 minutos de juego, sin goles ni asistencias.

Así pues, el Ajax de Ámsterdam espera convencerlo para que, al fin, se decida a abandonar la 'casa blanca' a la conclusión de la presente temporada. Para ello, según ha informado el periodista Matteo Moretto, especializado en el mercado de fichajes, ya se han producido contactos entre las partes.

Posibles movimientos en el centro del campo del Real Betis: Altimira y Amrabat

De prosperar las negociaciones se cerraría definitivamente, por tanto, la puerta del Real Betis. Aunque no es menos cierto que se esperan novedades en el centro del campo verdiblanco de cara a la próxima campaña. De un lado, la idea es hacer caja con Sergi Altimira, por el que ya llegaron ofertas de 20 millones de euros con bonus incluidos. Infrautilizado por Manuel Pellegrini, el catalán podría generar una gran plusvalía, pues solo costó 1,8 millones, y tiene pretendientes tanto en la Premier League como en la Bundesliga, surgiendo también días atrás el interés del Sporting de Portugal.

Además, tampoco está asegurada la continuidad de Sofyan Amrabat, cedido por el Fenerbahçe sin opción de compra, aunque ya hay movimientos para negociar su fichaje definitivo. Dependiendo de lo que suceda con ambos tocará acudir de nuevo al mercado para apuntalar la zona ancha. Y si para esas fechas Ceballos no ha aclarado su futuro, tiene todas las papaletas para ser de nuevo vinculado. A no ser que el Ajax lo conjvenza rápido.