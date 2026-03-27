El Real Madrid toma una decisión final sobre el futuro de Dani Ceballos

Dani Ceballos ya conoce cual es su futuro dentro del Real Madrid. Sin protagonismo esta temporada, el centrocampista sevillano tiene las puertas abiertas de cara al próximo verano, entrado de forma directa en la rampa de salida, pero con un coste de traspaso difícil de rebajar

La etapa de Dani Ceballos en el Real Madrid ha entrado en su recta final. No es una sensación ni una posibilidad lejana: es una decisión tomada. Tanto el jugador como el club han asumido que este verano será el momento de separar sus caminos.

El centrocampista sevillano, de 29 años, tiene contrato hasta 2027, pero su situación dentro del equipo ha cambiado de forma evidente en la última temporada. La falta de minutos, unida a la competencia creciente en el centro del campo, ha terminado por cerrar un ciclo que ya parecía agotado desde hace meses.

Una temporada sin peso y marcada por la falta de continuidad

El curso de Ceballos ha sido uno de los más discretos desde su llegada al club. Ha participado en 22 partidos oficiales, sumando apenas 810 minutos, cifras que reflejan su rol secundario dentro de la plantilla.

A esa falta de continuidad se ha sumado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, sufrida a finales de febrero, que le ha mantenido fuera durante varias semanas y ha frenado cualquier intento de recuperar protagonismo en el tramo final de la temporada.

Aunque en los últimos días ha comenzado a reincorporarse parcialmente al grupo, su regreso no cambia el escenario. La competencia en el centro del campo es cada vez mayor y su posición en la rotación se ha debilitado todavía más.

El Madrid le abre la puerta, pero no lo regalará

La postura del club es clara. El Real Madrid está dispuesto a facilitar su salida, pero no a cualquier precio. Según informa el diario Marca, la dirección encabezada por Florentino Pérez y José Ángel Sánchez buscará una operación que beneficie económicamente a la entidad.

El objetivo es doble: liberar masa salarial y abrir espacio dentro de la plantilla para nuevos perfiles. En Valdebebas se considera que mantener a un jugador con un rol residual y una ficha elevada no encaja en la planificación de futuro.

Además, el contexto contractual juega un papel importante. El próximo verano Ceballos entrará en una situación delicada, con margen decreciente para obtener un traspaso relevante, lo que empuja al club a actuar ahora.

Un centro del campo cada vez más competitivo

El principal problema de Ceballos no es puntual, sino estructural. El centro del campo del Real Madrid ha elevado su nivel competitivo y la irrupción de nuevos perfiles, como Thiago Pitarch, han reducido su espacio de forma progresiva.

Jugadores jóvenes y consolidados han ido ganando protagonismo, dejando menos margen para un futbolista que no ha conseguido asentarse como titular en ningún momento de la temporada.

Un verano clave tras un intento fallido el año pasado

No es la primera vez que Ceballos está cerca de salir. El pasado verano ya hubo movimientos en ese sentido, pero las negociaciones no llegaron a concretarse, llegando a caerse una salida al Olympique de Lyon cuando el jugador ya estaba en Francia.

Ahora, el escenario es diferente. La predisposición del jugador es total y el club también ha abierto la puerta de forma definitiva. Todo apunta a que este mercado será el momento en el que se produzca la operación.

Un final de etapa que encaja con el nuevo plan del Madrid

La salida de Ceballos forma parte de un proceso más amplio dentro del Real Madrid. El club busca rejuvenecer su plantilla, ajustar su masa salarial y apostar por jugadores con mayor protagonismo a medio y largo plazo.

En ese contexto, su marcha no es un caso aislado, sino una pieza más dentro de la reconfiguración del equipo. Ceballos abandonará el Real Madrid el próximo verano, mientras que en Chamartín se preparan para un cambio generacional que ya empezó con las salidas de Modric, Kroos y Casemiro.