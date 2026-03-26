El Real Madrid toma una decisión con Alaba y activa el ‘plan central’

El Real Madrid no contempla renovar a David Alaba y prepara cambios en su defensa para la próxima temporada. Con el central austriaco en sus últimos meses de contrato, el club blanco continúa atento a Ibrahima Konaté, quien no renueva con el Liverpool

El futuro de David Alaba en el Real Madrid ha entrado en su fase final. El club blanco ha tomado la decisión de no ofrecer una renovación al central austriaco, cuyo contrato finaliza el 30 de junio, marcando el punto de inflexión en la planificación defensiva.

La medida no responde a un único factor, sino a una combinación de rendimiento, contexto físico y estrategia económica. En Valdebebas consideran que su etapa está cerrada, lo que abre un nuevo escenario de cara a al próximo mercado de fichajes estival.

Un salario elevado y un rol cada vez más secundario

Según informa As, uno de los elementos que han pesado en la decisión es el aspecto económico. Alaba es uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, con una ficha cercana a los 20 millones de euros brutos por temporada.

El club no está dispuesto a mantener ese nivel salarial para un futbolista que ha perdido protagonismo. Esta temporada ha disputado 13 partidos oficiales, pero solo ha completado dos, una cifra que refleja su falta de continuidad.

A eso se suma el impacto de la grave lesión que sufrió en diciembre de 2023, una rotura de ligamento cruzado que le mantuvo cerca de 400 días fuera de los terrenos de juego y que ha condicionado su rendimiento desde su regreso.

Rüdiger se consolida y la cantera gana terreno

Mientras Alaba pierde peso, otros nombres han ganado protagonismo en la zaga. Antonio Rüdiger ha dado un paso adelante y se ha convertido en uno de los pilares defensivos del equipo, lo que refuerza su continuidad.

Además, el club ha encontrado soluciones dentro de su propia estructura. La irrupción de ‘La Fábrica’ con nombres como Raúl Asencio o Joan Martínez ha convencido a la dirección deportiva de que puede apostar por perfiles emergentes sin necesidad de asumir grandes contratos.

En este momento, la defensa se construye en torno a Militao, Huijsen y Asencio, con Rüdiger como pieza consolidada y con margen todavía para definir su futuro.

El Real Madrid activa el mercado y Konaté sigue en el radar

La salida de Alaba no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia. El Real Madrid quiere aligerar masa salarial y rejuvenecer su defensa, lo que implica acudir al mercado en busca de un central.

En ese contexto, el nombre de Ibrahima Konaté vuelve a aparecer. El central del Liverpool sigue sin renovar su contrato, que expira este verano, una situación que ha reactivado el interés del club blanco.

Aunque no se trata de una operación urgente, el Madrid valora incorporar un quinto central para reforzar la plantilla. Konaté encaja por perfil, edad y situación contractual, lo que le mantiene como una opción real sobre la mesa.

Un final de etapa condicionado por los próximos meses

El escenario actual apunta a una salida de Alaba a final de temporada, salvo un giro inesperado en las últimas nueve jornadas de LaLiga o en la Champions League. El margen es reducido y la competencia interna es cada vez mayor.

El club ya ha tomado una posición clara y trabaja en la siguiente fase del proyecto defensivo. La salida del austriaco liberaría una parte importante de masa salarial que se podría destinar a nuevas incorporaciones, donde Ibrahima Konaté encabeza una lista de centrales donde también figuran William Saliba o Nico Schlotterbeck. Con la decisión tomada sobre Alaba, el foco pasa ahora a cómo se reconstruirá la defensa para el próximo curso.