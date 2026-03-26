El Bayern acelera para recuperar a sus estrellas de cara al duelo ante el Real Madrid

El Bayern de Múnich trabaja contrarreloj para recuperar a Jamal Musiala, Alphonso Davies y Manuel Neuer de cara a los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid. Los jugadores bávaros aprovechan el parón de selecciones para acortar plazos

El Bayern de Múnich ya tiene marcada en rojo la eliminatoria ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, disputada el 7 y 15 de abril, pero lo hace con una preocupación clara: llegar con sus mejores jugadores en condiciones. El club alemán afronta el cruce en un buen momento de forma, aunque condicionado por el estado físico de varios de sus estrellas.

La prioridad en Múnich es clara: recuperar a tiempo a Manuel Neuer, Alphonso Davies y, sobre todo, Jamal Musiala. Tres futbolistas considerados titulares indiscutibles que han aprovechado el parón internacional para acelerar sus procesos de recuperación.

Musiala, el caso que más preocupa en el Bayern

La situación más delicada es la de Jamal Musiala. El mediapunta alemán viene arrastrando una lesión de tobillo compleja que incluso ha provocado una recaída reciente en la ida de los octavos de final ante la Atalanta.

Según informa el medio alemán Kicker, el jugador está llevando a cabo un plan intensivo de recuperación, con sesiones que alcanzan hasta ocho horas diarias entre el centro de entrenamiento del club y trabajo específico en casa. El objetivo no es solo que llegue, sino que lo haga en condiciones competitivas.

El Bayern, sin embargo, mantiene la cautela. No se quiere forzar su regreso y la hoja de ruta pasa por una reincorporación progresiva, con minutos limitados en sus primeros partidos antes de alcanzar su mejor nivel.

Davies y Neuer también apuran sus opciones

Junto a Musiala, el Bayern trabaja también para recuperar a Alphonso Davies y Manuel Neuer. Ambos son piezas estructurales en el equipo y su presencia en la eliminatoria se considera esencial.

Desde el club aseguran que la evolución es positiva y que el parón internacional está siendo aprovechado para que ambos puedan llegar en mejores condiciones al cruce ante el Real Madrid. La idea es que estén disponibles tras estos días, aunque todavía sin forzar plazos.

Un Bayern en forma, pero marcado por las dudas físicas

El conjunto alemán vive un gran momento. Hasta la fecha, son 12 los encuentros consecutivos sin conocer la derrota, donde 10 de ellos se han saldado con victorias. Eso sí, las lesiones han condicionado parte de la temporada y ahora vuelven a aparecer en el momento más exigente.

Por tanto, el siempre dificilísimo cruce ante el Real Madrid se afronta con una mezcla de confianza por el rendimiento reciente y preocupación por el estado de la plantilla, donde la portería es la principal señalada, después de que el tercer portero, Jonas Urbig, tuviera que actuar en la vuelta ante el Atalanta tras haber sufrido una conmoción cerebral en el partido de ida.

Con todo ello, el calendario se vuelve cada vez más ajustado y cualquier contratiempo puede marcar la diferencia en una eliminatoria de este nivel. Por eso, el cuerpo técnico y los servicios médicos trabajan con un enfoque conservador, priorizando la recuperación total sobre el riesgo inmediato, sabiendo que la vuelta se disputará en territorio alemán.