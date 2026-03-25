El Real Madrid cometió otro inexplicable error médico con Camavinga

Kylian Mbappé no habría sido el único afectado por un posible fallo en el diagnóstico del Real Madrid, Eduardo Camavinga también habría sido examinado en el tobillo equivocado, lo que habría agravado su lesión

La polémica en torno a los servicios médicos del Real Madrid ha dado un nuevo giro en las últimas horas. Lo que comenzó con las dudas sobre la lesión de Kylian Mbappé ha terminado señalando también a Eduardo Camavinga, en un caso que ha encendido las alarmas en el entorno del club.

Según ha publicado el diario francés L’Équipe, el centrocampista habría sido sometido a una resonancia en el tobillo equivocado tras lesionarse a principios de diciembre, un error que habría condicionado su recuperación y su disponibilidad durante la temporada.

El caso Camavinga: una lesión mal diagnosticada desde el inicio

El origen de todo se sitúa el pasado 3 de diciembre, cuando Camavinga sufrió un golpe en el tobillo durante un partido ante el Athletic. A pesar de la lesión, el francés llegó a marcar ese mismo día, aunque terminó el encuentro con molestias evidentes.

Tras las pruebas médicas posteriores, el jugador recibió luz verde para reincorporarse a los entrenamientos apenas dos días después y fue incluido en la convocatoria para el partido ante el Celta, disputado el 7 de diciembre. Sin embargo, no llegó a jugar.

La explicación estaría en un error en las pruebas de imagen: se habría analizado el tobillo derecho, cuando la lesión estaba en el izquierdo. Al estudiar una articulación sana, el diagnóstico fue erróneo y llevó a pensar que el jugador estaba en condiciones de competir.

Una recaída que alargó su baja varias semanas

El regreso prematuro a la dinámica del equipo terminó pasando factura. Camavinga siguió sintiendo dolor en el tobillo lesionado, lo que obligó a frenar su actividad y a iniciar posteriormente un proceso de recuperación más largo de lo previsto.

El centrocampista se perdió al menos tres partidos tras ese intento fallido de regreso. La lesión, que podría haberse tratado desde el inicio, acabó alargándose por un diagnóstico incorrecto.

El caso Mbappé reabre el debate en el Real Madrid

La información sobre Camavinga ha salido a la luz después de la polémica generada en torno a Kylian Mbappé. En su caso, también se apuntó desde Francia a un posible error en el diagnóstico de su rodilla, lo que llevó al delantero a buscar una segunda opinión fuera del club.

El propio Mbappé reconoció recientemente que decidió consultar en Francia tras arrastrar molestias desde principios de enero, mientras que Jude Bellingham también habría seguido un camino similar desplazándose a Inglaterra para revisar su estado físico.

Estos antecedentes han puesto el foco sobre los servicios médicos del Real Madrid, especialmente en una temporada marcada por una elevada acumulación de lesiones que ha afectado al rendimiento del equipo.

Un problema que preocupa en el Real Madrid

La repetición de episodios de este tipo ha generado inquietud en el entorno del club. No se trata solo de errores puntuales, sino de situaciones que afectan directamente a la salud de los jugadores y a la competitividad del equipo.

Por ahora, el club no ha ofrecido una explicación oficial sobre los casos de Camavinga y Mbappé, aunque el delantero si ha querido pronunciarse en defensa del club en rueda de prensa. Mientras tanto, siguen creciendo las dudas sobre cómo se han gestionado algunas lesiones en los últimos meses.