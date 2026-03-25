Dos alegrías para Arbeloa y el Real Madrid que llegan justo a tiempo

El técnico salmantino, que se ha quedado esta semana sin sus internacionales, ha visto estos días cómo su enfermería comienza a vaciarse

El Real Madrid ha regresado a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras día y medio de descanso después de su triunfo liguero ante el Atlético de Madrid, y ha comenzado la semana con dos buenas noticias.

Aunque en la sesión no estuvieron los internacionales, Álvaro Arbeloa sí pudo contar con los defensas Éder Militao y Raúl Asencio, quienes ya se pudieron ejercitar con el resto del grupo.

En total, hasta 13 ausencias tuvo el técnico salmantino: Dean Huijsen y Gonzalo García con la absoluta de España y la sub-21, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé con Francia, Jude Bellingham con Inglaterra, Arda Güler con Turquía, Antonio Rüdiger con Alemania, David Alaba con Austria, Vinícius Junior con Brasil, Fede Valverde con Uruguay, Franco Mastantuono con Argentina y Brahim Díaz con Marruecos.

Tampoco se ejercitaron los lesionados Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo Goes, que completaron sus planes de recuperación en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

Mientras, tanto Militao como Raúl Asencio se ejercitaron con un grupo reducido de jugadores del primer equipo y canteranos. Los laterales Dani Carvajal y Fran García, por su parte, completaron una sesión de trabajo específico individual.

Cabe recordar que Militao, lesionado desde el 7 de diciembre cuando en el encuentro de LaLiga ante el Celta en el Santiago Bernabéu sufrió una "rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal", se encuentra ya en la recta final de su recuperación y con este entrenamiento ha dado un paso más hacia su regreso al trabajar al mismo ritmo que el reducido grupo y participar en un partido en un campo de dimensiones reducidas.

Si todo marcha según lo previsto, Arbeloa espera poder contar con él, tras el parón de selecciones, en la cita liguera ante el Mallorca el sábado 4 de abril, para la que Asencio también reforzará la zaga tras superar unos problemas musculares. Sin duda, ambos llegan en un momento clave de la temporada en la que el técnico madridista va a necesitar todos los recursos defensivos y ofensivos posibles para mantenerse con vida en ambas competiciones, Liga y Champions League.

El Santiago Bernabéu afrontará otro cambio de 'look'

En otro orden de cosas, el Santiago Bernabéu ha sido elegido como escenario para ser el próximo mes de abril el epicentro del tenis mundial. Concretamente, será del 20 de abril al 3 de mayo, cuando el estadio madridista se adapte para acoger el Mutua Madrid Open.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, como la visita de la NFL hace no mucho, el césped se recogerá al acabar el partido ante el Alavés y se adaptará el estadio para recibir a las mejores raquetas del mundo.