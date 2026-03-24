El primer guiño de Jürgen Klopp a Florentino Pérez, más presión para Arbeloa

Aunque el técnico salmantino está ganando enteros para continuar en el banquillo blanco la próxima temporada, su ascenso en un principio iba a ser forma interina. Ahora, uno de los posibles candidatos se ha dejado querer en su última intervención mediática

Cuando el Real Madrid cayó eliminado de la Copa del Rey frente al Albacete fueron muchos los que desearon que la subida de Álvaro Arbeloa al primer equipo fuese algo temporal hasta final de temporada, como mucho.

Ahora, con el equipo en cuartos de final tras haberse cargado al Manchester City y vivo en LaLiga a cuatro puntos del FC Barcelona, son otros tantos los que desean verle sentado en el banquillo del Real Madrid la próxima campaña. Y seguramente lo vean, pero porque a Florentino Pérez no le van a quedar muchas más alternativas de renombre en su cartera para reemplazarle.

La idea del máximo dirigente blanco era que el técnico salmantino estuviera de forma interina dirigiendo la nave blanca mientras encontraba al elegido para la próxima temporada. Sin embargo, uno de los nombres que más han sonado ha sido tachado de la lista de forma repentina.

Zidane ya tiene 'nuevo equipo'

El primero de ellos Zinedine Zidane. El francés se dejó ver hace no mucho por el Santiago Bernabéu como fiel seguido al Real Madrid que es. Pero su destino es un secreto a voces ya. El entrenador galo tiene toda las papeletas para dirigir a la selección francesa tras el próximo Mundial, una vez anunciado Deschamps que no continuará tras la cita veraniega pase lo que pase.

Pese a que todavía no hay un anuncio oficial, las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, apuntan en ese sentido. Mientras los medios publicaban la existencia de negociaciones entre el ex entrenador del Madrid y la FFF, Diallo aseguró en una entrevista publicada este lunes en el diario Le Figaro que ya conocía la identidad del sustituto de Didier Deschamps.

Diallo no reveló el nombre del futuro seleccionador, pero al asegurar que ya conocía su identidad dio carta de naturaleza a las informaciones que apuntaban a la negociación con Zizou y, en cierta manera, confirmaba que las mismas habían llegado a buen puerto. Hasta ahora, el patrón de la FFF se había negado a dar ninguna pista sobre el futuro inquilino del banquillo de los 'bleus', respetuoso con el trabajo de Deshamps y con no interferir en el mismo de cara al Mundial.

Pero esta vez, cuando le preguntaron si se trataba de Zidane sonrió y respondió lo siguiente: "Les invito a venir tras el Mundial. La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Tiene que tener un perfil con muchas características y que tenga el apoyo de los franceses".

Diallo señala que ha recibido menos de cinco candidaturas al puesto, todas de franceses. Los medios galos son tajantes sobre la identidad del futuro seleccionador y señalan que, desde hace semanas, vienen negociando con Zidane. El ex del Madrid quiere trabajar con un cuerpo técnico, encabezado por David Bettoni, más numeroso que el de Deschamps y ahí estaban centradas las negociaciones.

Las declaraciones de Diallo apuntan a que esas negociaciones han terminado y hay vía libre para que Zizou abra una nueva etapa al frente de los 'bleus' tras 14 años de Deschamps en el cargo.

Jürgen Klopp se deja querer por el Real Madrid por primera vez

Otro de los nombres que más fuerte sonaron cuando Florentino Pérez decidió rescindir el contrato de Xabi Alonso fue el de Jürgen Klopp, actualmente sin equipo. Pues bien, el técnico germano, en su presentación como nuevo comentarista de Telekom para el próximo Mundial le ha hecho el primer guiño a Florentino Pérez sobre una posible aventura en el Santiago Bernabéu.

El que fuera el técnico de Liverpool y Borussia Dortmund ha respondido a absolutamente todo lo que le han preguntado acerca de su futuro: "Para mi edad, estoy bastante avanzado pero aún me queda para llegar a la jubilación, ¿quién sabe lo que nos deparan los próximos años? No tengo planes hechos al respecto".

Y cuando le insistieron por el conjunto blanco, dejó la puerta totalmente abierta: "Eso lo escriben los mismos de siempre. Si el Real Madrid me hubiera llamado una sola vez, nos habríamos enterado. Pero eso es una tontería porque no me han llamado ni una sola vez. Ni una sola". O lo que es lo mismo, estoy deseando que me llame Florentino para contároslo.

Arbeloa seguirá si gana un título

Lo que parece bastante claro es que si Arbeloa consigue uno de los dos títulos que le quedan, Champions League o Liga, sería tan complicado como arriesgado que Florentino Pérez decidiera relevarle en el banquillo. Porque es una realidad que, aunque todavía no haya conseguido darle al equipo un estilo claro de fútbol, ha conseguido reenganchar a la afición y unir un vestuario que estaba roto por la etapa de Xabi Alonso.

Evidentemente todo dependerá de lo que ocurra en estos últimos dos meses de competición. Si cae en cuartos de final y el Barcelona acaba sacándole más distancia en LaLiga tampoco tendrá garantizada su continuidad. Y el salmantino, como buen madridista que es, lo sabe.