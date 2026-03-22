Arbeloa no se atreve con Mbappé y el Real Madrid puede pagarlo muy caro

El técnico madridista tenía en su mano reservar al delantero para los cuartos de final de la Champions League, pero ha optado por seguir peleando por la Liga y por satisfacer los deseos del francés

Después de la convocatoria y alineación que puso ante el Albacete en Copa del Rey en su estreno como técnico del primer equipo, este puede ser el segundo error más grosero de Álvaro Arbeloa desde que está sentado en el banquillo del Real Madrid.

Cuando lo tenía todo a su favor para ganar toda la autoridad del mundo y jugar su mejor carta como gestor de grupo, se ha dejado llevar por la corriente positiva que embriaga ahora mismo al club. O quizás se haya dejado llevar por el miedo ante el caché de dicho jugador o porque en su cabeza tiene muy claro qué título puede ganar.

El caso es que la última y polémica decisión del técnico salmantino ha dividido, otra vez, al madridismo. Son muchos los que no entienden que le haya dado barra libre a Deschamps con Kylian Mbappé. Y lo hizo convocándolo para el partido de vuelta contra el Manchester City. Una eliminatoria que sentenció en el Santiago Bernabéu sin él y en el que le permitió probarse sin necesidad alguna durante casi media hora de juego con el billete de cuartos de final ya en el bolsillo madridista. Y más después de los gestos de molestias que hizo el delantero en el entrenamiento previo a dicho partido de vuelta.

Era la ocasión perfecta para que Arbeloa le dejase sin jugar un solo minuto y le pidiese a Francia que no le convocara por precaución. Incluso citarlo contra el Atlético de Madrid, una vez dada Deschamps su convocatoria, y volver a dejarle sin jugar hubiese estado bien. Pero no, ha querido cumplir con su palabra y, ahora, esta le puede costar muy caro tanto a él como al club como recaiga de su lesión.

Y es que, salvo sorpresa, Kylian Mbappé jugará ante el Atlético de Madrid y lo hará como titular según se ha podido entender en la rueda de prensa previa al partido contra los colchoneros: "Dije que el día que volviera era porque estaba al cien por cien y los minutos que vimos en Mánchester, en dos o tres arrancadas, demostró que está muy bien. Sus sensaciones son lo importante, cómo se encuentra en los entrenamientos. Máxima confianza y garantías, ilusión de tener de vuelta a un jugador tan desequilibrante que está al cien por cien".

Deschamps, por su parte, se lavó las manos en la convocatoria del delantero: "Veremos lo que pasa este fin de semana contra el Atlético de Madrid, cómo se siente y, en función de eso, tenemos la intención de que todos los jugadores convocados tengan minutos, porque disputamos dos partidos en tres días".

El caso es que el Real Madrid ha mostrado su mejor cara del curso sin Mbappé en el campo. Eso es algo innegable a los ojos de cualquier aficionado. Pero también es comprensible que tener a Kylian en la convocatoria es un seguro de vida para todo entrenador. Pero resulta que Arbeloa podría haber optado por usar un color gris esta vez. O lo que es lo mismo, haberlo convocado las dos veces por si el partido se ponía feo pero reservarle para los cuartos de final contra el Bayern de Múnich.

A ojos del vestuario hubiese transmitido que nadie es imprescindible en el equipo. Porque es fácil no poner a una estrella cuando está lesionado. Lo difícil es sentarlo en el banquillo cuando está al cien por cien y sus compañeros lo están haciendo mejor que él. Ahora mismo, quitar al que sea por él podría ser tildado de injusto. Y si el Real Madrid pierde ante el Atlético con el francés en el campo está claro a quién van a señalar los madridistas.

A mi juicio, la única razón que salvaría a Arbeloa de semejante decisión es que vea imposible superar al Bayern y sí vea posible volver a alcanzar al Barcelona en la Liga. Cosa que, por otro lado, me parecía irracional que lo pensara él que tanto presume de madridismo. Porque si alguien tiene que temer en Europa ese es precisamente el rival del Real Madrid.

La lesión sufrida por Kylian Mbappé y el tiempo de baja

El francés Kylian Mbappé ha sufrido un esguince de rodilla que le ha tenido un mes alejado de los terrenos de juego. Sin embargo y pese a que en tierras británicas seguía reflejando con sus caras muecas de dolor, las imágenes difundidas por el Real Madrid de su último entrenamiento han demostrado que se encuentra plenamente recuperado. Un video que también podría haberse quedado sin publicar si el cuerpo técnico hubiese adoptado otra decisión.