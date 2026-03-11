Arbeloa: "Se ha demostrado que somos el Madrid, no hay que darnos por muertos nunca"

El técnico del Real Madrid compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones tras la victoria ante el Manchester City de Guardiola, superado por un gran Fede Valverde, que firmó un hat-trick

El Real Madrid dio un paso mayúsculo en la eliminatoria de octavos de final contra el Manchester City. Los tres goles de Fede Valverde dejan favorito a los de Arbeloa para clasificarse a la siguiente ronda, aunque el Etihad dictará sentencia en el encuentro de vuelta del próximo martes. Por otro lado, el técnico salmantino, tras el triunfo frente a los de Guardiola, compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el mismo y sus sensaciones, entre otros temas, tras la actuación que firmó el centrocampista uruguayo.

Arbeloa valora el plan táctico contra el Manchester City

De esta manera, Arbeloa ha comenzando hablando sobre la importancia de la victoria ante el Manchester City en el día de hoy: "Mejor de lo que pensabais, ¿no? Muy feliz por lo que han disfrutado el Bernabéu y los jugadores. Se lo merecen, por lo que se ha sufrido y lo que se ha trabajado. Está claro que la sensación de fuera no era de mucha confianza por este equipo. Se ha demostrado que somos el Madrid, no hay que darnos por muertos nunca. Sabíamos muy bien cómo juega el City, cómo juega Pep, lo que busca. Hemos cerrado muchas líneas de pase, intentamos no saltar en la presión, que es lo que ellos buscan para pillarte la espalda. Y queríamos hacerles daño con balón, si les girábamos les podíamos hacer daño y así ha sido".

Por otro lado, Arbeloa fue muy claro valorando la actuación de Fede Valverde y el penalti fallado por Vinicius en la segunda parte, que podría haber sido el 4-0: "Da igual donde le pongas, casi me canso de hablar mucho con él. Es el Juanito del Siglo XXI. Todo lo que un jugador del Madrid debe ser es Valverde, se merece una noche como esta. Me ha gustado mucho la reacción del Bernabéu, si alguien se repone de los golpes es Vinicius". Además, el técnico del Real Madrid comentó el estado de Ferland Mendy, que se tuvo que retirar en el descanso: "Está tocado, sí. No tiene buena pinta, le agradezco es esfuerzo, corríamos un riesgo poniéndole dos partidos seguidos tras tanto tiempo parado. Asumí el riesgo y se lo agradezco. Es una maravilla poder entrenarle".

#[imagen;[id:/imagenes/6b0ab6f2-342b-4804-8635-c4d42e661127_{dimensiones}.jpeg]]

Arbeloa ya piensa en el partido de vuelta en el Etihad

Además, Arbeloa alabó el partido que firmó Thiago Pitarch, logrando su tercera titularidad consecutiva en el primer equipo del Real Madrid: "Le he dado la enhorabuena por el partido que ha hecho, en octavos contra el City. Hay que valorar a los canteranos. No han costado 30, 40 o 50 millones, pero sienten el Madrid y tienen capacidad. Es un orgullo verles competir y jugar, que demuestren al mundo de lo que son capaces".