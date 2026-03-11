Fede Valverde, eufórico, con el foco en la vuelta en el Etihad: "Tenemos que ir como si fuera 0-0 el resultado"

El defensa del Real Madrid, MVP del encuentro contra el Manchester City, habló tras finalizar el partido para compartir sus sensaciones sobre el que ha sido su "mejor partido, sobre todo en goles"

El Real Madrid se llevó una importante victoria de la visita del Manchester City al Bernabéu, en la que fue la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. Un sensacional Fede Valverde deja a los de Arbeloa con una importante ventaja para encarar la vuelta de la eliminatoria de la Copa de Europa. En este sentido, el centrocampista uruguayo, elegido mejor jugador del partido por su hat-trick, habló tras la finalización del choque para compartir sus sensaciones sobre el triunfo ante los de Guardiola, que tuvieron sus ocasiones para recortar distancia en el marcador.

Fede Valverde analiza su partido ante el Manchester City

En este sentido, Fede Valverde, tras la victoria contra el Manchester City, atendió a Movistar+ para analizar lo que fue el encuentro del Real Madrid y sus tres goles ante los de Guardiola: "Increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para estar bien anímicamente, al cuerpo técnico y a la gente que siempre está apoyando aunque esta siendo una temporada difícil. Seguro que fue mi mejor partido, sobre todo en goles. Disfruté mucho hoy el fútbol. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre pero sobre todo por el triunfo del equipo".

Por otro lado, Fede Valverde desveló la táctica que usaron para derribar la puerta de Donnarumma, con tres goles en la primera parte, histórica para el uruguayo: "Intento llegar como me pide el entrenador desde segunda línea, que ataque. Hoy teníamos muchos más jugadores para tener el balón en medio campo y entonces intenté atacar más. Mis compañeros me han dado balones increíbles y les agradezco. Habíamos entrenado bastante cuando sacábamos de puerta que ellos iban a presionar uno a uno, sabíamos que habría espacios, somos rápidos arriba y lo aprovechamos bien".

Fede Valverde defiende a Vinicius tras fallar el penalti

Además, Fede Valverde habló sobre el penalti que falló Vinicius en la segunda parte, que hubiese supuesto el 4-0 en el marcador del Bernabéu y en la eliminatoria: "Nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, el uno por el otro, defendernos y ayudarnos, cubrirnos las espaldas. Se notó cuando el equipo está unido. Si todos trabajamos juntos, podemos conseguir grandes cosas. Es una pena el penalti pero lo importante fue el trabajo del equipo, el esfuerzo. Sabemos que los partidos en Mánchester son muy complicados y difíciles, presionan mucho y tienen una afición que aprieta. Tenemos que ir como si fuera 0-0 el resultado y trabajarlo bien".

Tras ello, el Real Madrid comenzará a preparar el encuentro de este sábado ante el Elche en el Bernabéu, dónde Arbeloa podría rotar significativamente de cara al partido decisivo contra el Manchester City del próximo martes. En este sentido, el técnico salmantino queda pendiente de saber los resultados de las pruebas a Tchouameni, que podría estar lesionado, además de Ferland Mendy, que se tuvo que retirar en la primera parte, por lo que tuvo que entrar Fran García en su lugar.