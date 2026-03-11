Real Madrid 3-0 Manchester City: Fede Valverde encarrila la eliminatoria con una exhibición

Los de Arbeloa, con una actuación sensacional del uruguayo, que logró un hat-trick, dan un golpe sobre la mesa y dejan una importante ventaja para encarar la vuelta de octavos de final en el Etihad, que tendrá lugar el próximo martes

Real Madrid y Manchester City se citaron en el día de hoy en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la ida de octavos de final de la UEFA Champions League. Por un lado, Arbeloa siguió apostando por Thiago Pitarch en el once inicial, junto a otros como Ferland Mendy o Brahim. Por su parte, Guardiola comenzó fue con todo en el choque de Copa de Europa, con jugadores muy ofensivos como Savinho, Semenyo, Doku o Haaland. De esta manera, ambos técnicos 'reservaron' otras variantes en el banquillo para saltar al terreno de juego durante el partido.

Fede Valverde marca el camino del Real Madrid en la Champions League

De esta manera decidió empezar Arbeloa el encuentro ante el Manchester City: Courtois, Alexander Arnold, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Tchouamení, Güler, Valverde, Thiago, Vinicius y Brahim. Por otro lado, Guardiola comenzó con los siguientes futbolistas en el Bernabéu: Donnarumma, Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku, Haaland. En cuanto al partido, el Real Madrid comenzó con una presión alta con el objetivo de robar balón rápido, aunque fue el conjunto visitante el que tuvo sucesivas ocasiones para adelantar en el marcador. No obstante, la primera parte tuvo un protagonista claro: Fede Valverde. El uruguayo desató la euforia en el Bernabéu, por un lado, con el primer gol en el minuto 20: aprovecha un gran pase en largo de Courtois, controla y se queda solo ante Donnarumma, al que consigue batir para hacer el primero en el Bernabéu.

Tras ello, el Real Madrid siguió buscando la portería de Donnarumma, sobre todo con balones a Vinicius y Fede Valverde a la espalda de la defensa. En este sentido, el segundo gol vino de esta manera: el brasileño recibe un balón en banda izquierda, ve al uruguayo, que recibe y con pierna izquierda vuelve a derribar la puerta del Manchester City. Con ello, los de Guardiola fueron perdiendo eficacia en los últimos metros, que sí tuvieron en los primeros compases del partido. Por último, de una nueva jugada coléctiva del conjunto de Arbeloa llegó el tercero, con un 'sombrero' de Valverde sobre Guehi previo a la definición, a placer, para poner el 3-0 al término de la primera parte. Con ello, los blancos afrontaban los segundos cuarenta y cinco minutos con una renta importante de cara al último tiempo en el Bernabéu.

El Real Madrid sostiene los átaques del Manchester City

La segunda parte empezó con cambios en el Manchester City y Real Madrid. Por un lado, Ferland Mendy, que sigue sin completar dos partidos consecutivos desde hace más de un año, se retiró y entró Fran García. Por otro lado, salió Savinho, que tuvo muy poco protagonismo, y entró Reijnders. Por otro lado, los de Arbeloa tuvieron una gran oportunidad para ampliar la ventaja en el marcador, ya que Vinicius provocó un penalti, en el minuto 56, dónde el colegiado no tuvo dudas en señalar la pena máxima. Sin embargo, Donnarumma adivinó las intenciones del brasileño y mantuvo el 3-0 momentáneo en el Bernabéu. De esta manera, los ingleses se activaron poco a poco y volvieron a tener ocasiones para recortar distancias en la eliminatoria.

Guardiola y Arbeloa siguieron realizando cambios a lo largo de la segunda parte, ya que el desgaste físico se iba haciendo notar entre muchos jugadores. Camavinga y Cherki fueron dos de las novedades en ambos conjuntos, que mantenían un ritmo de partido alto. De esta manera, el Manchester City no pudo derribar la puerta de Courtois, que sacó una ocasión clarísima a Reijnders tras un grave error de Thiago Pitarch. El Real Madrid, por su parte, viajará a Inglaterra con una importante renta de cara a la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League, que tendrá lugar el próximo martes en el Etihad.

Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Courtois, Trent (Carvajal, m.83), Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran García, m.46); Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago (Manuel Ángel, m.76), Güler (Camavinga, m.70); Brahim (Mastantuono, m.76) y Vinícius.

0 - Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva (Ait-Nouri, m.70), Savinho (Reijnders, m.46), Semenyo (Cherki, m.70), Doku y Haaland (Marmoush, m.82).

Goles: 1-0, m.20: Fede Valverde. 2-0, m.27: Fede Valverde. 3-0, m.42: Fede Valverde.

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Donnarumma (56) y Ait-Nouri (82), por el City.

Incidencias: encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 82.950 espectadores. Unos 1.500 seguidores del Manchester City.