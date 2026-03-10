Pep Guardiola se moja sobre el viaje de Mbappé y sorprende con Arbeloa: "Con Xabi Alonso tengo buena relación, con Arbeloa no tengo"

El técnico del Manchester City habló este martes en la previa del duelo ante el Real Madrid de Champions League y sobre la estrella gala y su viaje a la capital de Francia comentó con cierta ironía: "En nuestro club también pasa, creo que no es un menosprecio"

El Manchester City tratará este próximo miércoles de asaltar el Santiago Bernabéu para dar el primer golpe en la eliminatoria a doble partido de octavos de final de la Champions League. El encuentro no tendrá a la principal estrella del Real Madrid, Mbappé, fuera por lesión y noticia en los últimos días por un viaje con cierta polémica a París. Este martes Pep Guardiola, técnico del Manchester City, fue cuestionado por el viaje del galo a la capital de Francia y al técnico catalán le entró cierta risa por la pregunta.

Pep Guardiola y el viaje de Mbappé a París

Pep Guardiola trató de quitarle hierro al asunto en relación al viaje de Mbappé a París y explicó que en el Manchester City también pasa: "¿Es importante mi opinión sobre que se vaya a París? Según sé, no fue solo... (risas). En nuestro club también pasa, creo que no es un menosprecio. Pero no soy nadie para opinar sobre eso". Otro de los nombres sobre los que fue cuestionado Pep Guardiola fue Vinicius.

El técnico español admitió que es difícil: "Es difícil, antes teníamos a Walker. Es una amenaza constante. Intentaremos estar muy juntos y correr para atrás, coger la moto. Muchas veces no lo puedes controlar, sabemos que es así. Pero intentaremos imponer nuestro juego y que participe lo menos posible".

Las sorpresas de Arbeloa y su Real Madrid

Guardiola se medirá por primera vez a Arbeloa como técnico del Real Madrid. El entrenador del Manchester City no espera sorpresas: "Muchas sorpresas... Es la primera vez contra Álvaro, no lo sé. Pero nos conocemos bien. Nos conoce, hay ajustes que debemos hacer por su calidad. Pero no habrá sorpresas". Además, admitió que no tiene relación con Álvaro Arbeloa a diferencia de la buena que tiene con Xabi Alonso: "No he coincidido con Álvaro, no le conozco bien. Los consejos se los doy a quien conozco, no soy quién para darlo. Con Xabi tengo buena relación, con Arbeloa no tengo".

Una nueva eliminatoria de Champions League ante el Real Madrid

Guardiola le restó importancia al hecho de que sea la quinta vez consecutiva en la que se enfrenta al Real Madrid en Champions League: "Yo no me puedo agarrar a cómo está el Madrid, no le veo cada día. No sé la realidad. Me agarro a lo que somos nosotros en los últimos partidos. No me queda otra. Luego pasará lo que pasará. Son muchas veces, es verdad... Nos tratan bien, comemos bien, cenaremos bien... Y sabemos que debemos estar al máximo nivel".

El técnico español se mostró preparado para jugar en el Bernabéu al igual que si fuese en otro gran estadio de Europa: "Cuando jugamos en Anfield, en Old Trafford, en el Camp Nou... Hay que darlo todo. Siempre te intentan distraer, pero es un partido de fútbol. Prefiero estar que no estar, claro, porque significa que estamos en la élite de Europa. Para los que jugamos aquí, es un aprendizaje de cara al futuro. Lo dejaremos todo para pasar. Queremos seguir haciendo nuestra historia".

Por último, optó Guardiola por jugar mejor que el Real Madrid como fórmula para ganarle a los de Arbeloa: "Jugar mejor que el rival. En un partido hay muchos factores, el fútbol hoy es impredecible pero tienes que jugar mejor que el rival. Siempre hay que intentarlo. Si te quedas fuera, que sea porque eres quien tienes que ser. A veces no es posible porque el rival es mejor, eso puede pasar. Pero hay que intentarlo".