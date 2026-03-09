El Villarreal sigue a Crysencio Summerville, sensación del West Ham en la Premier League

El Villarreal CF, que busca la renovación de Marcelino García Toral, analiza el futuro del proyecto deportivo mientras mantiene el pulso por los puestos europeos en LaLiga. En ese contexto aparecen nombres propios para reforza la delantera, donde la estrella del West Ham, Crysencio Summerville, aparece como candidato

El Villarreal vive una de las etapas más sólidas de su historia. El equipo amarillo se mantiene instalado en la zona noble de la clasificación tras sumar 54 puntos, una cifra que le permite igualar al Atlético de Madrid y sostener una candidatura firme a la Champions League. La reciente victoria por 2-1 frente al Elche no solo reforzó esa posición competitiva, sino que confirmó la excelente dinámica que atraviesa el conjunto dirigido por Marcelino García Toral.

El rendimiento colectivo ha despertado el optimismo dentro del club. De hecho, el ritmo de puntuación del Villarreal se sitúa por encima de registros históricos que el propio equipo logró en algunos de sus mejores ciclos deportivos. En este escenario de crecimiento sostenido, la dirección deportiva ya trabaja en dos frentes paralelos: asegurar la continuidad del técnico asturiano y comenzar a perfilar la plantilla de la próxima temporada.

El Villarreal quiere asegurar el futuro de Marcelino

El impacto de Marcelino García Toral en el rendimiento del equipo ha sido inmediato. El entrenador ha conseguido dotar al Villarreal de una estructura competitiva estable, con un equipo capaz de dominar los partidos desde el control del balón pero también de responder con rapidez en transiciones ofensivas.

Por este motivo, la directiva amarilla ya habría iniciado contactos para negociar la ampliación del vínculo del técnico. El objetivo es garantizar estabilidad a medio plazo y evitar posibles movimientos en el mercado de entrenadores si el Villarreal continúa consolidándose en la parte alta de la clasificación.

Las conversaciones, sin embargo, todavía no están cerradas. Ambas partes mantienen abiertas varias cuestiones relacionadas con la duración del contrato y la planificación deportiva de las próximas temporadas. El club considera que el actual proyecto tiene margen de crecimiento, mientras que el técnico busca garantías para reforzar determinadas posiciones de la plantilla.

El nombre de Summerville aparece en la agenda

En paralelo a estas negociaciones, el Villarreal también está explorando el mercado de fichajes con la vista puesta en el próximo curso. Uno de los nombres que han comenzado a aparecer en el radar amarillo es el del extremo neerlandés Crysencio Summerville, actualmente jugador del West Ham United.

Según informa el portal TEAMtalk, el conjunto groguet se encuentra entre los clubes que siguen de cerca la evolución del atacante. El futbolista atraviesa un momento muy positivo en la Premier League, donde ha acumulado siete goles y una asistencia en sus últimos diez partidos.

Este rendimiento ha despertado el interés de varios equipos europeos. En Inglaterra, clubes como Tottenham Hotspur, Aston Villa, Brentford, Everton y Bournemouth han mostrado atención por su progresión. Fuera de la Premier League también figuran equipos como Marsella, Nápoles y Atalanta.

Un extremo que ha explotado en Inglaterra

Crysencio Summerville nació en Rotterdam en 2001 y se formó en la cantera del Feyenoord. Su debut profesional llegó con apenas 17 años, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el club neerlandés.

Tras una cesión en el Dordrecht, el extremo fichó por el Leeds United en 2020. Fue en el club inglés donde alcanzó su gran explosión deportiva, especialmente durante la temporada 2023/24 de la Championship, en la que firmó veinte goles y once asistencias. Ese rendimiento le valió el premio al mejor jugador de la competición.

El West Ham United decidió apostar por él en agosto de 2024, pagando más de 25 millones de libras por su traspaso. Aunque sus primeros meses en Londres estuvieron condicionados por problemas físicos, esta temporada ha logrado consolidarse como una pieza importante en el ataque del equipo.

Un perfil ofensivo que encaja en el estilo del Villarreal

Desde el punto de vista futbolístico, Summerville destaca por ser un extremo muy vertical y desequilibrante. Su principal virtud es la capacidad para romper defensas a través del uno contra uno, aprovechando su velocidad y habilidad en espacios reducidos.

El jugador suele partir desde el costado izquierdo, desde donde puede desbordar hacia línea de fondo o recortar hacia el interior para buscar el disparo con su pierna derecha. Además de su capacidad goleadora, también aporta creatividad en los últimos metros y presión defensiva tras pérdida.

Estas características encajan con el perfil ofensivo que el Villarreal suele buscar en sus extremos. El club castellonense valora especialmente futbolistas capaces de generar ventajas individuales y dinamizar los ataques en campo rival.

Un fichaje complicado

A pesar del interés que despierta el jugador, la operación no se presenta sencilla. El West Ham mantiene una posición firme respecto al futuro del futbolista y no contempla negociar su salida si el equipo continúa en la Premier League.

El atacante tiene contrato hasta junio de 2029, lo que refuerza la posición del club londinense en cualquier negociación. Además, el creciente número de clubes interesados podría elevar el precio de un eventual traspaso.

Mientras tanto, el Villarreal continúa analizando el mercado con calma. La prioridad inmediata sigue siendo cerrar la temporada manteniendo el alto nivel competitivo que ha mostrado el equipo en las últimas semanas. A partir de ahí, y tras lograr una renovación de Marcelino, la planificación del próximo proyecto deportivo irá tomando forma, con nombres como Summerville apareciendo ya en el horizonte amarillo.