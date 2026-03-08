Villarreal 2-1 Elche: La pegada marca la diferencia

El Villarreal CF se lleva el triunfo gracias a un arreón en el final de la primera parte en donde se adelantó por medio de Buchanan y de Mouriño, frente a un Elche CF que se vino abajo tras unos buenos 30 minutos primeros y que sólo se metió en el encuentro de nuevo en la recta final de la segunda parte gracias a un gol de André da Silva

El Villarreal CF se impuso al Elche CF por 2-1 gracias a un gran final de primera parte en donde los goles de Buchanan y Mouriño fueron una desventaja para el Elche CF que fue incapaz de recuperar a pesar de que firmó un buen arranque de encuentro. Un Elche CF que sólo se volvió a meter en el choque con un gol de André da Silva, a la salida de un córner en los últimos minutos.

Un choque que se decidió por la pegada básicamente ya que el Villarreal CF estuvo más efectivo que el Elche CF a la hora de materializar sus ocasiones de gol.

Con esta victoria, el Villarreal CF se consolida en la cuarta posición de la clasificación de LaLiga con 54 puntos, igualando al Atlético de Madrid que es tercero, mientras que el Elche CF se queda en el puesto 17, al borde del descenso a Segunda división, con 1 punto de ventaja, con 26 puntos.

Media hora de dominio del Elche CF, pero el Villarreal CF pone los goles

A pesar de lo que plasma la clasificación de Primera división, fue el Elche CF el que comenzó mejor el partido ya que el equipo entrenado por Eder Sarabia mostró su personalidad habitual. Se hizo con la posesión del balón y dominó mientras el Villarreal CF esperaba su ocasión.

Los primeros acercamientos y ocasiones fueron todos del Elche CF, siendo las dos más claras un centro de Buba Sangaré que desvió Rafa Mir y que obligó a Luiz Júnior a empelarse a fondo y luego, tras un pase filtrado de Rafa Mir, que permitió a Álvaro Rodríguez plantarse solo delante de Luiz Júnior pero el delantero lanzó el balón fuera.

Hubo que esperar a la media hora para ver la reacción del Villarreal CF. Primero avisó Mikautadze con una jugada individual en la que dribló a varios jugadores del Elche CF, pero el disparo del georgiano fue parado por Dituro. Al momento, llegó el 1-0. Buchanan encaró a Germán Valera, lo rompió varias veces, y de disparo duró adelantó al equipo de Marcelino García Toral.

A partir del gol se sintió más cómodo el Villarreal CF que gozó de una nueva ocasión por medio de Pépé pero el disparo fue desviado por Dituro. Tuvo otra el extremo, tras falta de contundencia de Pétrot, pero en el mano a mano con Dituro tiró el balón fuera para desesperación de Mikaudtaze que estaba solo.

Era un monólogo el partido a favor del Villarreal CF que volvió a poder marcar con un cabezazo de Gueye que sacó Dituro. El Elche CF no sacó el balón, Comeseña recibió en la frontal del área, filtró un pase y Mouriño, libre de marca, fusiló a Dituro para hacer el 2-0. Así se llegó al descanso.

André da Silva le da un poco de emoción a un partido que el Villarral CF controló

La segunda parte comenzó con un dominio muy claro del Villarreal CF frente a un Elche CF muy tocado y que no reaccionó en absoluto tras el descanso. Las ocasiones más claras fueron para el Villarreal CF, siendo la mejor un disparo de Pépé, desde dentro del área, que paró como pudo Dituro.

Con el paso de los minutos, el Villarreal CF bajó la intensidad inicial con la que inició la segunda parte y le dio la opción al Elche CF de dar un paso adelante. De hecho, el club ilicitano se acercó por medio de un centro que no fue capaz de cabecear correctamente Álvaro Rodríguez. A continuación, Víctor Chust puso en apuros al Villarreal CF con un disparo desde la frontal que desvió Luiz Júnior.

Hubo que esperar el minuto 80 para ver la ocasión más clara del Elche CF después de una mal despeje de Parejo que André da Silva no pudo rematar con contundencia lo que permitió detener el balón a Luiz Júnior. Fue el preludio del gol, ya que el Elche CF se metió en el partido después de que André da Silva cabeceara a gol un córner al primer palo, adelantándose a Renato Veiga.

El Elche CF se volcó en busca del empate en los últimos minutos, pero no creó ninguna ocasión de peligro real y el Villarreal CF, por tanto, se llevó la victoria por 2-1.

- Ficha técnica del partido Villarreal 2-1 Elche de la jornada 27 de LaLiga:

Villarreal CF: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro (Renato Veiga 75'), Rafa Marín, Sergi Cardona; Comesaña (Parejo 75'), Pape Gueye (Thomas Partey 75'), Buchanan (Gerard Moreno 64'), Moleiro (Alfon 64'); Pépé y Mikautadze.

Elche CF: Dituro; Chust, Affengruber, Pétrot; Sangaré (Josan 67'), Aleix Febas (Gonzalo Villar 67'), Aguado (Fede Redondo 67'), Diang (Martim Neto 59'), Germán Valera; Rafa Mir (André da Silva77') y Álvaro Rodríguez.

Árbitro: Víctor García Verdura (Catalán). Amonestó al local Moleiro: y a los visitantes Martim Neto y André da Silva.

Goles: 1-0 (31') Buchanan; 2-0 (41') Mouriño; 2-1 (82') André da Silva.

Incidencias: Partido entre Villarreal CF y Elche CF correspondiente a la jornada 27 de LaLiga disputado en el Estadio de La Cerámica ante 16.301 espectadores.