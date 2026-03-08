Eder Sarabia da las claves de la derrota y es claro sobre su futuro en el banquillo del Elche: "Estoy tranquilo"

El entrenador del Elche CF se ha mostrado triste por la derrota de su equipo contra el Villarreal CF por 2-1 y ha sido muy contundente cuando ha sido cuestionado si teme por su continuidad en su puesto después de la mala racha de resultados

Eder Sarabia, entrenador del Elche CF, atendió a Movistar+ después de la derrota de su equipo contra el Villarreal CF. El técnico se mostró resignado por el tropiezo, más por las ocasiones erradas de sus jugadores, y se mostró tranquilo cuando fue preguntado por su continuidad en el Elche CF.

Eder Sarabia analizó la derrota del Elche CF contra el Villarreal CF por 2-1. "Aunque me han sobrado 15 de la primera parte, porque creo que en el resto del partido hemos sido tremendamente superiores. Hemos hecho un gran partido para haber hecho más goles. Hemos controlado muy bien, lo hemos minimizado (al Villarreal) muy bien, pero justo en esa jugada de previa al gol, un poco de descontrol, mal defendida, porque creo que era mucho más fácil de defender y no se ha hecho daño ese golpe. Hemos hecho 15 minutos muy malos y en esos 15 minutos se nos ha puesto muy en contra. Pero creo que hemos hecho 75' muy muy buenos, de muchísimo mérito. Seguramente que era un empate mucho más justo. Pero bueno, es el fútbol, es el momento en el que estamos. Y a seguir para adelante, a ver qué queremos hacer y qué no queremos hacer".

El técnico del Elche CF dijo en qué tiene que mejorar su equipo. "Ser el equipo que controla al rival, que pasan más cosas creo que en esa primera media hora creo que claramente los hemos superado. Lo lógico hubiese sido habernos puesto 0-1 mínimo, porque creo que hemos tenido 2-3 muy claras. Y luego estar conectado en esos detalles que cuestan partidos. Ya digo, nos ha hecho una acción aquí buena Mikautadze, hemos conseguido defenderla, salimos al contraataque, no somos precisos y en la vuelta, que estábamos bien colocados de sobra, la línea 5 plantada, con un golpeo simplemente a la espalda y encararnos, y no pueden hacernos un gol ahora mismo. Entonces ahí tenemos que ser mucho más rigurosos. Y luego superar esos golpes para no pasar ese tramo de partido tan malo que hemos pasado, porque ahí es donde hemos perdido el partido. Y luego, pues eso, otra vez ser el equipo de la segunda parte. La segunda parte era un poco diferente, la ventaja estaba más con el pivote, creo que lo hemos encontrado sobre todo con la entrada de Fede Redondo. Hemos llegado muchísimas veces, hemos minimizado, y ya te digo, creo que hemos merecido el empate. Pero bueno, estamos ahora en ese momento que esos detalles en las áreas y demás están yendo en contra".

También desveló lo que pasó al final del partido con el árbitro Víctor García Verdura. "No, no, no, a él no, era para controlar un poco a los jugadores, porque le ha sacado una María a André da Silva, no quería que encima se nos complicara. Y luego hemos estado hablando simplemente que comprendiera nuestra situación y que seguramente puede mirar para otro lado. Y hasta él justificaba con una actuación que no era la más correcta de André da Silva, que también puede ser, yo lo entiendo. Pero bueno, no ha pasado nada, simplemente era para tranquilizar y hasta el cabo del partido y que no nos costara más amarillas o más cosas para el futuro".

Eder Sarabia, tranquilo sobre su futuro como entrenador del Elche CF

Eder Sarabia, por otro lado, se mostró tranquilo cuando fue cuestionado por si teme ser sustituido como entrenador del Elche CF. "No, no, la verdad que no. Bueno, sí, ayer evidentemente fue un sábado de emociones, que vivimos tanto el partido de Levante como el de Osasuna y Mallorca lo vivimos con lo bonito del fútbol, con presión, con nervios, con incertidumbre. Porque evidentemente son algunos de nuestros rivales. Bueno, ya te digo, es parte del fútbol. Respecto a lo que me preguntas, la verdad que estoy tranquilo. Quiero ver a mi equipo que hace las cosas que sabe, que puede hacer, que ha hecho durante un gran periodo del partido. Repito, creo que se ve un equipo muy vivo, con argumentos, y que hoy seguramente ha merecido puntuar aquí sin ninguna duda. Así que eso es lo que me centro y lo que me da tranquilidad. Y bueno, también lo que les exijo a los jugadores, y lo que les pido un poco, que ahora necesitamos tener esa frescura mental para poder desarrollar lo que somos, porque ese será el camino".

Finalmente, fue claro sobre la situación de Rafa Mir. "Sí, bueno, es un tío fuerte en este sentido. Seguramente que todo el terremoto de cosas te afecta, porque evidentemente no somos plantas, somos seres humanos. Pero bueno, estamos con él. Él está metido, está preparado para ayudarnos y vamos a seguir así".