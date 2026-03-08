Villarreal - Elche, en directo el partido de LaLiga en vivo online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que pase en este encuentro de la jornada 27 de Primera división en la que el Villarreal CF busca el triunfo para consolidarse en la cuarta posición de la clasificación, mientras que el Elche CF quiere ganar para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división

Un duelo liguero en el que el Villarreal CF busca la victoria para consolidarse en la cuarta posición de la clasificación de LaLiga y el Elche CF desea el triunfo para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.

El Villarreal CF llega a este partido contra el Elche CF con la necesidad de resarcirse después de la última derrota contra el FC Barcelona en LaLiga. Un triunfo consolidaría al equipo amarillo en la cuarta posición de la clasificación de LaLiga, igualaría al Atlético de Madrid y mantendría a raya al Real Betis, que es quinto.

El Elche CF, por su parte, necesita romper la mala dinámica de resultados que ha hecho que no gane un partido liguero desde el pasado mes de diciembre. Esta mala racha ha hecho que el Elche CF comience a coquetear con los puestos de descenso a Segunda división. Sólo tiene 26 puntos y tiene una ventaja de 1 punto sobre el RCD Mallorca.

El árbitro de este partido entre el Villarreal CF y el Elche CF es el catalán Víctor García Verdura de 31 años. Está considerado como uno de los mejores y con más proyección de todo el fútbol español.

Por el Elche CF no están disponibles Yago Santiago, por sanción, y los lesionados Héctor Fort y John Chetauya.

Menos de 30 minutos para el comienzo del partido entre el Villarreal CF y el Elche CF.

Así llega el Villarreal CF al partido contra el Elche CF

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, no tiene bajas por sanción, pero sí por lesión ya que no puede contar con Juan Foyth, recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles, con Ayoze Pérez, con una contusión en el muslo, y con Pau Cabanes, con una rotura en el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas. Además de ello, son bajas Logan Costa y Willy Kambwala que están terminando de recuperarse de sus respectivas lesiones. Sí está disponible Gerard Moreno una vez ha superado sus molestias físicas.

Así llega el Elche CF al partido contra el Villarreal CF

En cuanto al capítulo de bajas, el Elche CF entrenado por Eder Sarabia tiene la ausencia por sanción de Yago Santiago y también la de Héctor Fort por lesión. Son duda Pedro Bigas y John Chetauya, que arrastran molestias.

